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台中房價再創新高！七期豪宅「最貴」單價127.2萬元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市七期重劃區內的台中國家歌劇院，周邊豪宅林立。記者趙容萱／攝影
台中市七期重劃區內的台中國家歌劇院，周邊豪宅林立。記者趙容萱／攝影

政府打炒房，房市觀望濃厚，但根據內政部實登揭露，台中七期房價繼10月「聯聚瑞和大廈」15樓，單價首破100萬元後，近期揭露新案「聯聚理安大廈」以單價127.2萬元，創台中房價新高。

台中多次被票選為宜居生活城市第一名，隱形冠軍企業聚集，科技業帶動新興移入人口，帶來強勁的置產需求。

不動產專家分析，台中房市近年有顯著漲幅，14期、水湳經貿單價攀上8字頭，其重劃單元區也緊追其後，相對台中七期市政中心，生活機能的完善，具備國際大都會的風貌，上破100萬元的單價有其市場基礎支撐。

根據OPEN DATA最新揭露資訊，「聯聚理安大廈」預售案，在10月1日至12日的12筆交易，全數為中高樓層，戶戶總價破1億元、單價落在101萬至127.2萬元，全數突破100萬元大關。

「聯聚理安大廈」位於七期台中國家歌劇院第一排，視野橫跨歌劇院並延伸至夏綠地園道，近900米綠意視野，由「豪宅一哥」聯聚建設推出，規畫110、220坪大坪數，共74戶，並由聯聚建設與全球寶格麗飯店御用建築師、義大利的ACPV ARCHITECTS攜手合作，吸引豪宅客購入。

「聯聚理安大廈」為聯聚建設30周年系列作品，第二件新作「聯聚玉衡大廈」預計年底推出，坐落於秋紅谷公園首排、51層樓高的，採均質62坪，戶戶面寬14.5米，加上超高層建築，倍受矚目。

國家歌劇院 豪宅

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