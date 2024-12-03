政府打房促危老重建熱！老台中歌廳飯店…華麗轉身

政府重手打炒房，限制土建融等，促危老重建熱潮。根據內政部統計，全台至今年10月底共核准3936件危老案，台中市以780件居全國第二。老台中歌廳文化紅極一時的敬華飯店，昨動工改建為「時代公園大廈」，將帶來嶄新的城市風貌。

危老時程獎勵將於明年5月歸零，已催出一波危老申請潮，包括時代、元城、富旺、富宇、冠德等建商都爭相投入危老重建市場。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，政府打炒房、限縮土建融等政策下，危老重建案因其享有容積獎勳、建蔽與高度限制的放寬，且不受土建融管制，再加上近年台中地價節節攀升，精華區位屢見創價行情，更加深開發商整合危老案的意願，不過危老時程獎勵將於明年5月歸零，預期將有更多重建案陸續推出，為市場及區域注入新動能。

中區指標建案時代公園大廈危老案，前身為1978年開幕的敬華飯店，以夜總會、室內游泳池、豪華餐廳開啟觀光飯店風氣之先，一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場，不少到台中作秀的當紅藝人都曾入住過成為話題，也見證了台中歌廳文化輝煌時期。

後台中市區隨著交通發展向外擴張，敬華飯店因經營不善，一度轉由「福泰桔子」商旅經營，但受新冠疫情影響，福泰桔子結束營業，2022年3月由時代建設以6.4億元買下，並啟動危老重建。

時代建設總經理許宏丞說，時代公園大廈承接歷史記憶，將重新賦予全新的價值並邁向新時代，完工後預計成為中區的重要地標。基地位於台中公園首排，打造地上27層樓、地下5層樓超高建築，公設空間採古典風格，全案規畫42至46坪三房產品。