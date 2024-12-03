投資論壇12日登場／國泰投信總座張雍川：明年台股 樂觀看待

川普即將重回白宮，市場對於爭議性政策的擔憂不斷。國泰投信總經理張雍川認為，關稅對台灣的實際影響有限，對於明年台股表現仍然抱持樂觀態度，看好台廠在人工智慧（AI）及半導體產業的競爭優勢，投資人應該對台灣企業更多信心。

經濟日報與國泰投信將於12日共同舉辦「新規則． 新變化：川普2.0的全球投資攻略」論壇。張雍川將擔任「2025投資布局策略」的主題座談與談人。

當天還有三場主題式專題演講，國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏主講題目為「美國選後政策對全球市場的懼裂」、理財專家林漢偉講題為「全球地緣風險中的防禦投資」、國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁的題目則是「國際政經變局下ETF投資攻略」。

川普2.0來勢洶洶，外界擔憂其上任後會否大規模遣返非法移民、提高對外關稅，進而讓美國通膨升溫。而川普已揚言將提高加拿大、墨西哥、中國關稅消息影響，不過，鴻海董事長劉揚偉已說明，鴻海經營模式是代工模式，關稅影響小；台積電（2330）前董事長劉德音近日出席活動也說，川普的商品關稅對台灣半導體產業不會有變化。

對此，張雍川認為，美國後續政策確實是一大不確定因素，但投資人不必太過恐慌，因為對台灣影響不致過大，加上美國進入降息循環後，台美利差縮小，吸引資金流入台灣，基本面有支撐，樂觀看待明年台股表現。

國泰投信表示，AI需求持續強勁，明年投資市場的主角仍是AI及半導體，而台灣企業在這兩大領域擁有競爭優勢，在國際上地位難以撼動，投資人要對台灣企業多點信心。

從過去經驗來看，兩項數據顯示台股漲勢有望延續，首先，Bloomberg統計自1972年以來，美國總統大選前後台股走勢通常先跌後漲，大選後半年漲幅平均超過20%、上漲機率近八成，隨美國總統大選結果底定，展望第4季至2025年第1季台股後市可期。

其次，據統計，台股12月勝率高達九成以上，明顯高於其他月份，在年底作帳、紅包行情支撐，加上節慶熱潮帶動台灣科技業訂單滿手。台股多頭可期，市值型ETF可望為最大受惠者之一，建議投資人趁現在台股回落時，提前卡位才是上上之策，像是國泰台灣領袖50 ETF，精選具市值代表性、流通性佳獲利穩定的台股領袖級企業，產業配置均衡，協助投資人分散風險，把握各產業輪動契機。