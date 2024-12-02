第一屆台灣觀光盃國際高爾夫友誼賽 在霧峰球場開賽

台灣高爾夫運動觀光具有吸引高端國際觀光客的優勢，可望帶動入境觀光，吸引國外球友到台灣打球兼觀光。交通部觀光署今(2)日在台中霧峰球場舉辦「第一屆台灣觀光盃高爾夫友誼賽」，邀請百餘位日、韓、北美及東南亞等市場觀光業者與國內觀光業者進行友誼賽交流。

觀光署希望藉此，共同推動台灣高爾夫運動觀光，吸引各國高端高爾夫球友來台打球體驗運動觀光行程，衝刺國外旅客來台人次目標。

晚間，觀光署並在霧峰林家宮保第大花廳舉辦頒獎餐會，讓近百名國內外觀光業者更加認識霧峰豐富的觀光資源，為霧峰納入參山國家風景區打響第一炮。

觀光署強化推動台灣永續旅遊，特別選在台灣首座國際奧杜邦認證的生態環保霧峰高爾夫球場舉辦「第一屆台灣觀光盃高爾夫友誼賽」，由觀光署副署長林信任，及來自美國、日本、韓國、泰國、菲律賓、新加坡代表共同開球。

林信任致詞時說，這是觀光署舉辦第一屆高爾夫友誼賽，為國際運動觀光打響第一炮。事實上，國際搶觀光客相當激烈，包括高端客戶；目前台灣擁有近60家的高爾夫球場，再加上台灣大部分高爾夫球場都興建於山坡或丘陵地形上，是台灣推動高爾夫運動最佳條件。

林信任表示，這次高爾夫友誼賽選在霧峰球場別具意義，主要是慶祝霧峰納入參山國家風景區管理處的轄區；再加上霧峰球場是台灣首座獲得國際奧杜邦協會認證的生態環保高爾夫球場，在未來永續旅遊認證及觀光圈推動上，讓台灣邁向永續觀光之島。

承辦高爾夫友誼賽的參山處處長曹忠猷指出，「第一屆台灣觀光盃高爾夫友誼賽」不只是運動觀光的交流，更是一場觀光體驗盛會。

同時，因為霧峰納入參山處轄區，也藉此運動推廣觀光，歡迎國內外遊客體驗主題旅遊，認識霧峰豐富的文化底蘊，包括食宿遊購行各層面；此外，接下來明年還有國際賞鳥博覽會，歡迎大家屆時一起來參加。

主辦單位今天精心準備參山處轄區松柏嶺的茶葉、霧峰農會酒莊品酒，以及轄區豐盛的水果農產，讓參加觀光業者進一步認識中台灣豐富觀光產業。

參山處還特別在球場設置了茶席體驗、霧峰農會品酒、當季鮮果及特色小點等，中彰觀光圈業者台灣優格餅乾學院及阿聰師芋頭文化館也共襄盛舉贊助特色產品，希望透過「景區經濟學」概念，帶動在地觀光產業鏈，深化參山國際旅遊品牌，提升國際能見度。

參山處表示，參山處轄區包括淺山到高山豐富生態系統、有客家與原住民族的特色文化，還有鮮甜的蔬果，可以領略中台灣之美。