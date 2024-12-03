國產車動能逐漸回暖

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

中華車（2204）代理的品牌MG、三陽（2206）的現代CUSTIN預期12月有望恢復生產，業內人士指出，若經濟部審查通過放行，則國產車動能將逐漸回暖，12月整體車市掛牌量有望再衝高。

龍頭車廠和泰車預估，今年12月車市規模大約落在4.2萬輛，比去年同期減少3%；全年車市預估46萬輛，雖然仍比去年低，但已經優於原先的預期。如果上述兩款車獲得經濟部產發署審查通過，12月就有望重回市場。

今年國產車慘兮兮，量能遭到扼殺，其中，經濟部鐵腕祭出「國產車自製率規範」且倉促上路是一大關鍵，因此，今年市場增加的掛牌數全都是進口車在表現，主要來自進口品牌，雙B、Volvo、特斯拉各進口品牌因為供應量增加，今年全年在台的掛牌數將較去年增加。

不過，各家車廠並不因為經濟部的草率政策而氣餒，反而為了力拚年終車市，卯勁全力促銷，和泰車12月的促銷案「TOYOTA澎派禮遇 超給利!」祭出象印烘烤微波爐，裕日車以LG濕拖無線吸塵器作為促銷主角，再加上SENTRA的黑化雙生版特仕車搶市，都是鎖定年終的買氣。

除此之外，多家車廠為了降低庫存風險，從第3季開始就積極促銷出清，尤其是今年第3季之後，車市買氣明顯放緩，車廠更進一步擴大議價空間、頻頻讓利，也衝高買氣。車商私下表示，目前手中庫存還沒消化完畢，預期愈到年終，降低庫存的動作會愈積極，也是消費者搶便宜的大好時機。

國產車 經濟部 車市

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