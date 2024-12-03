快訊

美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

聽新聞
0:00 / 0:00

車市不淡…11月掛牌3.9萬輛 優於預期

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
車市示意圖。圖／聯合報系資料照片
車市示意圖。圖／聯合報系資料照片

車市淡月不淡，11月汽車領掛牌數出爐，台灣單月掛牌39,181輛，月增17.9%，年減10.1%，略優於原先預期。累計今年前11月總市場登錄台數416,528輛，年減4%，則為2006年以來的同期次高。

業界指出，車市11月呈現淡月不淡甚至優於預期，其主因是個大車廠、品牌持續擴大各種促銷活動，提升客戶下單意願、衝出年底買氣。

在各主要品牌持續擴大促銷優惠，加上重點新車的訂單大量消化，龍頭車廠和泰車（2207）預估12月車市規模將在4.2萬台，比去年同期少3%，全年累積下來，總市場近46萬台，超出年初預估的45萬台，去年因為有疫情紅利，大量消化累積未交車訂單，全年掛牌47.7萬台，今年少了疫情紅利，只差了1.7萬台，顯見台灣車市需求強勁。

11月車市掛牌量概況
11月車市掛牌量概況

11月車市仍以進口車品牌表現亮眼，LEXUS 2,241輛，年增5%；BMW 2,138輛，較去年更增加約75%，再加上TESLA 1,152輛，年增42%，成為支撐11月車市的重要量能。

至於國產車品牌則是普遍衰退，TOYOTA、HONDA、中華、日產都較去年同期衰退，MG持續因為國產車自製率問題，領掛牌數降至400輛以下，現代的CUSTIN 319輛，較上月已增加一倍多，由於CUSTIN影響減少，現代汽車的單月掛牌1,842輛，較去年同期成長7.5%。

累計前11月的掛牌數已經可以大致看出各品牌今年的銷售表現，和泰車前11月掛牌114,292輛，較去年小幅減少1.7%；進口車品牌中賓士（BENZ）24,555輛，年增7.6%；BMW 18,676輛，年增14.4%；TESLA 13,364輛、年增17.6%，這三大品牌今年都有機會創下全年在台銷售新高紀錄。

整體而言，今年車市規模雖不如去年的47.7萬輛，但因為豪華車品牌的表現亮點，進口車掛牌量仍逆勢成長。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄14,144輛，年減4%，市占率36.1%，創近13年來同期新高。累計TOYOTA與LEXUS兩品牌今年前11月總市場登錄台數140,889輛，年減2.5%。但其中休旅霸主COROLLA CROSS 10月小改款上市後持續熱銷表現，以4,177輛位居全市場第一的王位；進口車市場冠軍RAV4，本月則以1,835輛的成績，搶下全市場第二名寶座。

小商霸主TOWN ACE，本月則繳出1,649輛的成績單，寫下全市場第三名的佳績 。

車市 進口車

延伸閱讀

台灣11月車市小幅衰退 Corolla Cross持續爆衝 商用車之爭越演越烈

年底業績催落去 TOYOTA澎派禮遇超給「利」！

裕隆、東陽 四檔動能強

2025美規Lexus RZ價格大跳水 比Toyota bZ4X還便宜！

相關新聞

車市不淡…11月掛牌3.9萬輛 優於預期

車市淡月不淡，11月汽車領掛牌數出爐，台灣單月掛牌39,181輛，月增17.9%，年減10.1%，略優於原先預期。累計今...

投資論壇12日登場／國泰投信總座張雍川：明年台股 樂觀看待

川普即將重回白宮，市場對於爭議性政策的擔憂不斷。國泰投信總經理張雍川認為，關稅對台灣的實際影響有限，對於明年台股表現仍然...

國產車動能逐漸回暖

中華車代理的品牌MG、三陽的現代CUSTIN預期12月有望恢復生產，業內人士指出，若經濟部審查通過放行，則國產車動能將逐...

甲山林集團二代全面接班 祝藝任旗下愛山林總座

甲山林集團旗下愛山林建設昨（2）日公告，總經理由董事長祝文宇的獨子祝藝接任。祝藝是八年級生、今年僅33歲，2019年已接...

自建案銷售 愛山林總座祝藝將親自操刀

甲山林機構暨愛山林建設董事長祝文宇明年將端出高達千億元自建案，此時讓獨子祝藝接任愛山林建設總經理一職，是肯定他先前在建設...

台中市中區危老指標案「時代公園大廈」 開工

台中市中區危老指標案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」昨（2）日舉行開工典禮。此案基地前身為台中早期豪華飯店-敬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。