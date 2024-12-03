車市不淡…11月掛牌3.9萬輛 優於預期

車市淡月不淡，11月汽車領掛牌數出爐，台灣單月掛牌39,181輛，月增17.9%，年減10.1%，略優於原先預期。累計今年前11月總市場登錄台數416,528輛，年減4%，則為2006年以來的同期次高。

業界指出，車市11月呈現淡月不淡甚至優於預期，其主因是個大車廠、品牌持續擴大各種促銷活動，提升客戶下單意願、衝出年底買氣。

在各主要品牌持續擴大促銷優惠，加上重點新車的訂單大量消化，龍頭車廠和泰車（2207）預估12月車市規模將在4.2萬台，比去年同期少3%，全年累積下來，總市場近46萬台，超出年初預估的45萬台，去年因為有疫情紅利，大量消化累積未交車訂單，全年掛牌47.7萬台，今年少了疫情紅利，只差了1.7萬台，顯見台灣車市需求強勁。

11月車市掛牌量概況

11月車市仍以進口車品牌表現亮眼，LEXUS 2,241輛，年增5%；BMW 2,138輛，較去年更增加約75%，再加上TESLA 1,152輛，年增42%，成為支撐11月車市的重要量能。

至於國產車品牌則是普遍衰退，TOYOTA、HONDA、中華、日產都較去年同期衰退，MG持續因為國產車自製率問題，領掛牌數降至400輛以下，現代的CUSTIN 319輛，較上月已增加一倍多，由於CUSTIN影響減少，現代汽車的單月掛牌1,842輛，較去年同期成長7.5%。

累計前11月的掛牌數已經可以大致看出各品牌今年的銷售表現，和泰車前11月掛牌114,292輛，較去年小幅減少1.7%；進口車品牌中賓士（BENZ）24,555輛，年增7.6%；BMW 18,676輛，年增14.4%；TESLA 13,364輛、年增17.6%，這三大品牌今年都有機會創下全年在台銷售新高紀錄。

整體而言，今年車市規模雖不如去年的47.7萬輛，但因為豪華車品牌的表現亮點，進口車掛牌量仍逆勢成長。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄14,144輛，年減4%，市占率36.1%，創近13年來同期新高。累計TOYOTA與LEXUS兩品牌今年前11月總市場登錄台數140,889輛，年減2.5%。但其中休旅霸主COROLLA CROSS 10月小改款上市後持續熱銷表現，以4,177輛位居全市場第一的王位；進口車市場冠軍RAV4，本月則以1,835輛的成績，搶下全市場第二名寶座。

小商霸主TOWN ACE，本月則繳出1,649輛的成績單，寫下全市場第三名的佳績 。