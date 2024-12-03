交通部觀光署：前三季觀光住房率 衰退

交通部觀光署昨（2）日公布今年前三季觀光旅宿統計，其中住房率呈衰退態勢，年減3.03%，主要受到天災、國境開放、匯差等因素影響；其中花東地區第2季客房住用率僅有一成左右，第3季逐步恢復為二至三成；台東縣今年4至9月客房住用率約二成三至三成六。

觀光署訂出今年來台觀光人數目標為千萬人次，但受到403地震影響，加上颱風不斷，導致今年來台觀光旅客人次也銳減，第2季、第3季表現遠不如預期。

根據最新數據顯示，在住房率方面，2024年截至9月旅館業為48.33%，較去年同期49.84%下滑，整體住房率也較去年同期小幅下降，主要是受到國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

其中，花東地區受到地震、颱風、旅客信心不足的影響，花蓮縣第2季住客率僅約一成，第3季逐步恢復為二至三成；台東縣4至9月住房率約二成三至三成六。統計顯示，花東地區住房人次第3季開始持續回流，但仍無法恢復原有的水準。房價方面，截至9月旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2,943元，較去年同期2,973元下滑1.01%。

各縣市統計方面，新竹縣、台南市、新北市等地旅館業第3季住房率都逾五成，藉由在地文化及美食、藝術音樂、演唱會等活動，促進旅客留宿。