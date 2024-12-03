雄獅總經理黃信川：利基型旅遊 需求看旺
經過疫後連續兩年的出國旅遊需求大爆後，展望2025年觀光產業發展，雄獅（2731）旅遊董事總經理黃信川指出，歷經高成長後，明年觀光產業會趨平穩成長，不管是團費還是需求均會小幅成長，看好利基型旅遊需求，各種國際郵輪與鐵道市場成長，同時會推出綠色旅遊產品，未來旅遊會出現需求導向。
針對明年春節假期的銷售狀況，黃信川表示，春節期間熱門旅遊行程以日本與歐洲最熱門，大部分的景點都已售罄。
黃信川預期，2025年出國旅遊市場會開始回到持穩成長發展，畢竟2023年旅遊需求爆發，成長仰角上衝，2024年也維持不錯高成長幅度，預計2025年還會成長，但是成長幅度會比較健康。
黃信川指出，由於機位、飯店都沒有大幅度的增加，各種成本都在攀升情況下，預料平均團費會持穩，跌價空間不大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言