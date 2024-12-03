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雄獅總經理黃信川：利基型旅遊 需求看旺

經濟日報／ 記者黃淑惠侯思蘋／台北報導

經過疫後連續兩年的出國旅遊需求大爆後，展望2025年觀光產業發展，雄獅（2731）旅遊董事總經理黃信川指出，歷經高成長後，明年觀光產業會趨平穩成長，不管是團費還是需求均會小幅成長，看好利基型旅遊需求，各種國際郵輪與鐵道市場成長，同時會推出綠色旅遊產品，未來旅遊會出現需求導向。

針對明年春節假期的銷售狀況，黃信川表示，春節期間熱門旅遊行程以日本與歐洲最熱門，大部分的景點都已售罄。

黃信川預期，2025年出國旅遊市場會開始回到持穩成長發展，畢竟2023年旅遊需求爆發，成長仰角上衝，2024年也維持不錯高成長幅度，預計2025年還會成長，但是成長幅度會比較健康。

黃信川指出，由於機位、飯店都沒有大幅度的增加，各種成本都在攀升情況下，預料平均團費會持穩，跌價空間不大。

春節 觀光

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