回歸台北東區商圈 雄獅智能店開幕拚5億業績
雄獅（2731）旅遊董事總經理黃信川昨（2）日宣布回歸台北東區商圈，開出第一家複合式「Lion Square」忠孝門市，結合旅遊產品、餐飲服務、數位智能三大元素，設置業界首創「智能櫃」，將成為雄獅最具指標性據點銷售店王，目標年營收5億元起跳。
黃信川表示，疫情前線下營收大於線上，疫情後線上交易提升，目前線上與線下門市營收比例各約50%。忠孝復興商圈為台北市重要交通樞紐，該區域的消費力極為強大，每天8萬人次往來人潮。雄獅目前全台實體店面有26家，預計要增到30家。
雄獅曾在東區商圈經營，重返東區有助喚起舊有客戶的記憶，以及紓解其他門市的人潮壓力，讓雄獅客戶享有便利據點，並帶來更創新服務。
因應國人日益增加的旅遊需求，以及落實生活產業化策略，雄獅此次設置業界首創「智能櫃」，提供全年無休24小時寄取件及無紙化等服務，更結合集團旗下餐飲品牌gonna共樂遊，販售嚴選咖啡莊園精咖啡飲品與咖啡豆，提升旅遊生活服務的體驗感。
「Lion Square」忠孝門市室內僅15坪，過往租金最高為120萬元，雄獅曾在2007年承租忠孝東路、復興南路口的三角窗長達12年，考量過去合作關係，再加上品牌成長性與未來發展，此次以每月租金60萬元承租。
延伸閱讀
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言