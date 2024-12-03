回歸台北東區商圈 雄獅智能店開幕拚5億業績

雄獅（2731）旅遊董事總經理黃信川昨（2）日宣布回歸台北東區商圈，開出第一家複合式「Lion Square」忠孝門市，結合旅遊產品、餐飲服務、數位智能三大元素，設置業界首創「智能櫃」，將成為雄獅最具指標性據點銷售店王，目標年營收5億元起跳。

黃信川表示，疫情前線下營收大於線上，疫情後線上交易提升，目前線上與線下門市營收比例各約50%。忠孝復興商圈為台北市重要交通樞紐，該區域的消費力極為強大，每天8萬人次往來人潮。雄獅目前全台實體店面有26家，預計要增到30家。

雄獅旅遊行銷策略

雄獅曾在東區商圈經營，重返東區有助喚起舊有客戶的記憶，以及紓解其他門市的人潮壓力，讓雄獅客戶享有便利據點，並帶來更創新服務。

因應國人日益增加的旅遊需求，以及落實生活產業化策略，雄獅此次設置業界首創「智能櫃」，提供全年無休24小時寄取件及無紙化等服務，更結合集團旗下餐飲品牌gonna共樂遊，販售嚴選咖啡莊園精咖啡飲品與咖啡豆，提升旅遊生活服務的體驗感。

「Lion Square」忠孝門市室內僅15坪，過往租金最高為120萬元，雄獅曾在2007年承租忠孝東路、復興南路口的三角窗長達12年，考量過去合作關係，再加上品牌成長性與未來發展，此次以每月租金60萬元承租。



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