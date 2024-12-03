台中市中區危老指標案「時代公園大廈」 開工

台中市中區危老指標案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」昨（2）日舉行開工典禮。此案基地前身為台中早期豪華飯店-敬華飯店，坐落台中公園第一排，時代建設總經理許宏丞宣布，將在此打造27層中區最高的奢華飯店級豪宅。

敬華飯店於1978年開幕，當時以夜總會、室內游泳池、豪華餐廳開啟觀光飯店風氣之先，一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場，包括知名藝人豬哥亮、高凌風、鄧麗君等人都曾在此登台演出，成為當時台中最繁華的地標之一，見證上世紀70、80年代的輝煌時期。

不過，隨著台中市區發展逐漸向外擴張、交通建設帶來的變革，敬華飯店因經營不善而一度轉由「福泰桔子」商旅經營。然而自2021年受本土疫情衝擊影響，福泰桔子最終結束營業，2022年3月由時代建設以6.4億元買下全棟，進一步啟動危老重建。

許宏丞表示，時代建設在此地重新打造「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，不僅是承接這片乘載許多歷史回憶的地方，更重新賦予其全新的價值並邁向「新時代」，完工後預計成為中區重要地標，可望為區域注入新活力，並帶動周邊區域的更新發展。

「時代公園大廈DIAMOND TOWER」基地位於台中公園首排，與3萬2,889坪綠海為鄰，總銷30億元。外觀以鑽石為設計發想，切割面綻放璀璨與公園湖景相映，預計打造地上27層樓、地下五層樓超高建築，未來將是中區最高的指標建築。

全案規劃42至46坪的三房產品，總戶數100戶，吸引不少在地自住客詢問，目前實登揭露26筆交易。