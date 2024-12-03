自建案銷售 愛山林總座祝藝將親自操刀

甲山林機構暨愛山林建設（2540）董事長祝文宇明年將端出高達千億元自建案，此時讓獨子祝藝接任愛山林建設總經理一職，是肯定他先前在建設事業的規劃、設計能力；希望做事靈光、反應快的祝藝能在明年自建案銷售第一線充分發揮、親自部署，展現能力。

祝藝退伍後就進入甲山林機構歷練，在集團學習超過10年，加上從小在父親祝文宇身邊耳濡目染之下，對房地產事務絲毫不陌生。祝文宇表示，祝藝在代銷、建設等領域都有不錯的能力，以代銷來說，像是產品規劃、商品呈現等，都相當到位，尤其是擅長網路行銷，對目標客戶廣告投放都能精準到位，讓他印象深刻。

在建設業務方面，祝文宇指出，包括如何選地、買地，新案設計規劃，到建案工程發包、執行等相關事宜，祝藝都已經熟悉、了解，明年集團約1,000多億元將登場，他也會同步在旁邊指導祝藝，相信明年集團在代銷案、自建案的銷售會有不錯表現，市場可以期待。

祝文宇強調，明年農曆年後，集團在中和、板橋、三重、新店等有新建案登場，尤其中和總銷上看400億元的「左岸明珠」將登場，小坪數水岸宅，是很特別的產品。祝文宇說：「即使不景氣，愛山林也會贏別人，因我們的房子都是精選過。」