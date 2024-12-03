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甲山林集團二代全面接班 祝藝任旗下愛山林總座

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
愛山林建設公告，總經理職務由董事長祝文宇（右）的獨子祝藝（左）接任。（聯合報系資料照）
愛山林建設公告，總經理職務由董事長祝文宇（右）的獨子祝藝（左）接任。（聯合報系資料照）

甲山林集團旗下愛山林建設昨（2）日公告，總經理由董事長祝文宇的獨子祝藝接任。祝藝是八年級生、今年僅33歲，2019年已接下集團總經理一職，在建設業務歷練多年，如今接下愛山林（2540）總座，不僅要更深化代銷業務，也正式宣告甲山林集團二代全面接班。

祝文宇創立的甲山林集團縱橫房地產40年，集團房地產經營版圖橫跨建設、代銷、飯店、娛樂等事業，對於集團接班之路，多年前就已鋪路，其子祝藝退伍後就到公司磨練，2019年更接任集團總經理。

愛山林建設昨天公告總經理由祝藝接任，原總座張境在轉為愛山林建設董事長特助，這也代表甲山林集團二代全面接棒。

甲山林集團暨愛山林建設小檔案
甲山林集團暨愛山林建設小檔案

目前在央行嚴控不動產放款資金下，預售、新成屋之新建案銷售動見觀瞻，祝文宇在房市變化、動盪之際換上獨子祝藝，顯示祝文宇欲在房市變化關鍵時刻，不僅親自坐鎮操刀「身教」，更希望進一步考驗祝藝運籌帷幄的能力。

祝藝今年33歲，但已是三個孩子的父親，家庭幸福美滿，事業上也被父親祝文宇委以重任。祝文宇與祝藝互動就像朋友一般，祝文宇先前表示，祝藝學習力強、管理和行銷能力不錯。

祝文宇指出，祝藝在網路行銷能力相當不錯，尤其精準的廣告投放，不僅為案場帶來實際看屋人潮，更進一步提升建案成交率，連業主都讚賞，讓他相當欣慰。

祝藝表示，他仍在持續學習中，過程中他會提供意見，但父親做決策，且每周都會開會檢討，且有很多同事幫忙，才會讓建案銷售有不錯成果。

反應機靈、腦筋動得快的祝藝，有業界前輩直言，房地產所有二代中，祝藝排得進前三名，顯示出他對市場極為敏銳，加上學習能力強、反應快，在房地產業界是受到高度期待的二代接班人。

除了在代銷、建設事業持續精進，2016年甲山林投資的娛樂事業－甲山林娛樂就是由祝藝主導，主要推出單機遊戲、手遊等，目前娛樂事業也在集團占有一席之地。


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