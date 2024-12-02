低軌衛星技術打造智慧城市 新光保全擠身太空產業鏈

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全董事長吳昕東（左四）與團隊一起參與太空國際年會。圖／新光保全提供
新光保全董事長吳昕東（左四）與團隊一起參與太空國際年會。圖／新光保全提供

全球低軌衛星計畫如火如荼進行中，台灣也不落人後！2024台灣太空國際年會今天起在高雄展覽館登場，新光保全連續第2年參與，以行動支持台灣太空產業應用發展，並於會場展示低軌衛星技術應用於新保GPS車隊管理等急難救助服務。新光保全表示，以安全守護、服務全年無休，勤務中心24小時運作，高機動性與優質服務團隊，是政府打造智慧城市的最佳夥伴。低軌衛星滿足陸海空全面覆蓋通訊優勢，強化網路韌性，電話、網路通訊，不會因重大災害而中斷。

低軌衛星對台灣而言，可提升通訊能力及網路覆蓋範圍，像是在不易鋪設通訊設施的偏鄉地區，低軌衛星能夠提供廣泛的網路覆蓋。新光保全服務車隊搭載車機與PND派遣導航系統，除4G或5G通訊，藉由低軌衛星高覆蓋率且支援快速移動載體的特性體的特性，可提升整體安全及服務品質。

同時，外勤勤務車配有防煙面罩、救難包、AED自動體外心臟去顫器、車用滅火毯等配備，急難救助服務團隊系統完整，遇到有人路倒休克、無呼吸心跳或無脈搏時，AED「傻瓜電擊器」便能派上用場，透過電擊搶救，爭取黃金救援時間。

此外，新光保全提供GPS車隊管理服務，包括車輛即時定位、歷史軌跡查詢、怠速、超速、急加/減速等異常管理、冷鏈車輛溫度管理和車輛防盜監控、行車即時影像監控、AI車隊自動派遣等，不僅可記錄行車路線、油耗狀況，進行怠速管理駕駛行為管理與路徑規劃，提升物流車隊效率，也同避免不必要的油耗，達成環璄永續。客戶透過車隊管理相關資訊，杜絕危險駕駛造成車損或人損，進而避免交通違規所導致的罰款。

新光保全指出，GPS定位車輛位置等相關資訊，透過GPRS通用封包無線服務、通用路由器和衛星通信，將區域、速度、車輛停留時間、燃油效率、車輛問題等資訊發送到企業端的伺服器進行分析。在救災勘查方面，新光保全勤務車可搭載8K UHD攝影機及熱成像AI攝影機，機動傳回災害現場即時影像，透過AI深度影像分析等資訊，方便指揮官快速進行判斷決策，救援行動更具效率。

新光保全技術長林賢忠表示，今年太空國際年會主題為「Link the World through Space」，旨在透過低軌通訊衛星技術，將世界各地無縫串接，新光保全樂意支持太空產業應用端服務，依各地方政府的需求，規劃新保派勤調度、車隊管理資源暨支援，提升智慧管理的效率，一起打造安心安全幸福生活。

保全 太空 衛星

延伸閱讀

以色列加薩過境關卡太艱險 UN車隊暫停運送物資

鐳洋科技前進台灣太空年會 秀衛星通訊實力

鴻海秀低軌衛星肌肉

鴻海參展台灣太空國際年會 秀低軌衛星珍珠號操作秘辛

相關新聞

低軌衛星技術打造智慧城市 新光保全擠身太空產業鏈

全球低軌衛星計畫如火如荼進行中，台灣也不落人後！2024台灣太空國際年會今天起在高雄展覽館登場，新光保全連續第2年參與，...

震撼！祝文宇獨子祝藝接任愛山林總座 甲山林集團二代全面接棒

甲山林集團旗下愛山林建設2日公告總經理正式由董事長祝文宇獨子祝藝接任；原總座張境在轉為愛山林建設（2540）董事長特助，...

東森購物裁員 總裁王令麟：因應經濟環境變化、進行業務調整

東森（2614）集團2日再發出總裁王令麟聲明稿。聲明稿中指出，東森購物的電視部門有線電視收視戶下滑；電商部門，受到蝦皮、...

環團要求中龍鋼鐵減少鋼鐵外銷 中龍：持續檢討生產製程

針對環保團體提出中火燃氣減半、2028無煤中火等訴求同時，也要求中龍鋼鐵應減少3成鋼鐵外銷。中龍鋼鐵今回應說，未來將持續...

東森購物證實裁員 指成本大增、電商陷紅海

東森購物傳出裁員，集團今天提供聲明證實，含自行離職者，預計至年底縮減約200人，主因為全年成本大增逾1.3億元，電商大環...

不滿自製率新制、三陽聲明退出 車輛公會回應了

三陽（2206）不滿國產車自製率問題，公開聲明將退出車輛公會，對此車輛公會正式回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。