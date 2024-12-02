協易機械沖床產品榮獲工具機產業節能金色標章

由台灣工具機暨零組件公會TMBA主辦的「第二屆工具機產業節能標章」評鑑結果於2日揭曉。協易機械（4533）憑藉直壁式曲軸伺服沖床(SD1系列)與直壁式曲軸沖床(SNS2系列)兩項卓越產品，在眾多參賽者中脫穎而出，皆榮獲最高榮譽的金色標章。

協易機表示，這項殊榮不僅肯定了公司在節能技術上的卓越成就，更彰顯對環保永續發展的堅定承諾。

協易機指出，SD1直壁式曲軸伺服沖床以節能及儲能理念設計，搭載專用伺服馬達，實現電力回收再利用。此系列伺服機型廣泛適用於汽車零組件、消費性電子與家電產品的加工，能在下料、抽引與材料回彈等工序中達到完美成型效果。配合連續模具與鐘擺曲線模式，其產能可提升近兩倍，並節省超過50%的能源。

SNS2直壁式曲軸沖床則專為小型單工程薄鋼板及連續模零件的下料、沖孔、折曲及成型工作設計，支持單沖、連續模、機械手臂連線及傳送系統作業，應用靈活多樣。

協易機在兩款產品的設計中，充分考量節能與環保需求，運用機構件結構改良、高效能零件採用、節能模組應用及智慧化技術整合優化設備效能，進一步減少碳排放。

在模擬的每日運行12小時、每月工作22天的生產情境下，SD1直壁式曲軸伺服沖床每年可協助客戶減少約8,000公斤CO2e的碳排放；而SNS2直壁式曲軸沖床則可減少約2,300公斤CO2e的碳排放。

協易機強調，這些創新設計不僅確保機台在保持沖壓剛性與穩定性的前提下具備卓越性能，還能顯著降低能源消耗與碳排放，全面展現協易機在環保技術與永續發展上的承諾與成果。

協易機身為台灣工具機暨零組件公會E(環境)委員會的主要成員，積極響應全球淨零碳排趨勢與政府政策，致力於推動工具機產業的可持續發展。

協易機說，公司不僅攜手TMBA公會訂定「工具機PCR - 沖床(8462)」標準，為國內沖床產業碳足跡計算提供關鍵指引，還成功完成自身的溫室氣體盤查驗證，並聯合10家涵蓋焊接、鑄造、鋼板材料及零部件加工等領域供應商，共同參與經濟部「以大帶小製造業低碳化升級轉型」專案。

此舉可有效強化產業鏈的減碳能力，為低碳化轉型奠定基礎，進一步提升台灣工具機產業的全球永續競爭力。