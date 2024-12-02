震撼！祝文宇獨子祝藝接任愛山林總座 甲山林集團二代全面接棒

甲山林集團旗下愛山林建設2日公告總經理正式由董事長祝文宇獨子祝藝接任；原總座張境在轉為愛山林建設（2540）董事長特助，正式宣告甲山林集團二代全面接棒。

縱橫房地產40年，市場人稱「老祝」的祝文宇所創立的甲山林集團，房地產經營版圖橫跨建設、代銷、飯店、娛樂等事業，對於集團接班之路，多年前就已鋪路，其子祝藝不僅退伍後就到公司磨練，五年前、2019年更已接下集團總經理一位。

今日集團旗下愛山林建設公告總經理由祝藝接任，原總座張境在轉為愛山林建設董事長特助，正式宣告甲山林機構二代全面接棒。

八年級生的祝藝，雖然今年僅33歲，但事業上已被父親祝文宇委以重任；與祝藝互動就像朋友一般的祝文宇先前表示，祝藝學習力強、管理和行銷能力不錯。

祝文宇指出，祝藝在網路行銷能力相當不錯，尤其精準的廣告投放，不僅為案場帶來實際看屋人潮，更進一步提升建案成交率，連業主都讚賞不已，讓他相當欣慰。

祝藝卻謙虛表示，他仍在持續學習中，過程中自己會提供意見，但父親做決策，且每周都會開會檢討，且同事間的幫忙，才會讓建案銷售有不錯成果。