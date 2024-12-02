第2屆工具機產業節能標章評鑑出爐 友嘉等18家廠商奪金
台灣工具機暨零組件公會(TMBA)主辦的第二屆「工具機產業節能標章」評鑑結果出爐，評鑑出友嘉實業、永進機械、台中精機、崴立機電、協易機械（4533）、台灣瀧澤（6609）、福裕事業（4513）、哈伯精密等18件金色標章產品與33件銀色標章產品。
台灣工具機暨零組件公會自2024台灣國際工具機展，辦理首屆「工具機產業節能標章」評鑑後，引起業界廣大迴響，工具機廠及零組件廠紛紛持續投入綠色技術研發改善，公會持續辦理第2屆「工具機產業節能標章」評鑑，篩選出具節能的工具機或零組件，以協助終端客戶參考選用。
第2屆工具機產業節能標章評鑑，從9月開放報名，期間TMBA E委員會亦同步進行產品類別規則(PCR)制定，建立碳足跡計算標準，也辦理了國內第一場ISO 14955工具機暨零組件節能設計系列課程，協助會員廠商導入國際設計標準，接軌國際。
此次評鑑項目，以首屆內容為基礎再新增「節能供應鏈」評分項目，期望整機廠以大帶小，帶動供應鏈共同減碳，或是零組件/零配件協助整機廠節能減碳，並以產品類別規則(PCR)概念分組評分。
工具機分為綜合加工機組、車床組、沖床/鑽床/放電加工機/磨床合併為一組，另還有零組件組、零配件組共5組，經由不同專業領域的審查委員，評鑑出18件金色標章產品與33件銀色標章產品。
第2屆評鑑的銀色標章以上產品，皆具有高程度節能改善設計，金色標章產品更符合ISO國際標準改善成效或客戶驗證，例如整機廠的永進機械、台中精機、台灣瀧澤、台灣麗偉、福裕事業、精呈科技、歐群科技等，皆取得ISO 14955認證，節能效果相較前一代皆至少提升20%以上。
其中，永進機械、台中精機、台灣瀧澤更以模組化設計結合機台單元節能改善與量測，可複製擴散於其他機種，也降低上游供應商製程轉換與備料的碳排。
永進機械、台中精機、協易機械帶頭制訂產業PCR，以ISO 14067計算產品碳足跡，以大帶小打造減碳供應鏈；零組件的德川機械則協助日本瀧澤取得ISO 14955認證。
零配件的佳晟、帕司卡、寶泰，則是小兵立大功，為此次許多整機廠的節能供應商，於整機改善扮演關鍵角色。哈伯精密、友嘉實業、崴立機電則以創新研發設計，結合國內外客戶驗證，節能減碳成效顯著。
依據公會111年發表的「工具機產業因應減碳永續經營參考手冊」指出，工具機造成環境的影響，有高達95%是在終端使用階段，因此選用節能工具機或零組件產品，可協助國營事業或金屬加工業者節約用電，減少碳排放，促使我國朝2050淨零排放目標邁進。
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