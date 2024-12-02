2025年JCB卡友尊榮禮遇曝 日韓旅遊國內美食優惠大加碼

唯一源自日本的國際支付品牌JCB，在全球發展40餘年，至今深耕台灣市場30年，展望2025年，JCB除了提供台灣持卡人更美好的日本消費體驗外，也要讓大家感受到有JCB卡在手，無論在韓國、在台灣，到處都好刷。新年度大幅著重台灣持卡人於日韓旅遊的優越性，同步加碼國內日式美食優惠。

隨著鄰近的日韓旅遊熱潮不斷，其文化、美食、購物和觀光魅力，一直是吸引台灣旅客的旅遊首選，JCB以消費者需求為出發，新年度大幅著重台灣持卡人於日韓旅遊的優越性，同步加碼國內日式美食優惠，將持卡人專屬服務再進化。2025年度新增合作有，OTA網路旅遊服務平台Agoda、Hotels.com，日本原生高品質連網服務Nippon SIM日韓上網卡/eSIM，國內指定日系人氣品牌如台灣壽司郎、一風堂等道地日料餐廳；飛日韓最多航點的台灣虎航、探索各地玩樂體驗的Klook、五星飯店住宿與美饌、貴賓機場接送、免費機場貴賓室使用、星巴克、悠遊自動加值服務等各項獨家優惠，名額多更多，持續在線不缺席，千萬別錯過。

JCB表示，2025年新增【獨享禮遇-食在日系】活動，依活動辦法登錄並取得優惠序號，於指定店家消費可折抵交易金額50元。配合日系品牌店家有台灣壽司郎、一風堂等。每月限量1萬個名額。

時勢所趨帶動OTA旅遊電子商務化，JCB洞見需求、擴大旅遊服務串流，自2025年1月1日起至12月31日止，前往日韓旅遊說走就走，只需拿出JCB卡，從訂房、訂機票、機場接送、選購行程、買出國漫遊網卡都能開心享折扣，更有免費機場貴賓室使用，一次打點好FUN心。

JCB表示，目前台灣最高級別卡種為極緻卡，惟極緻卡可使用晶緻卡、極緻卡所有服務。2025年相關刷卡優惠規定與詳細活動辦法，請上台灣JCB官網查詢。要提醒持卡人注意的是，各項優惠多採取事先登錄制，並有不同名額限制，請持卡人務必先行查詢如何享用各項刷卡優惠的條件，及早規劃旅遊或美食行程盡早登錄。