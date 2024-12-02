數位沛方／中小企管理工具 從基本款入門

前陣子在和一家前來諮詢的企業主對談時，他問「我們也就是個十人左右的小公司，你真的覺得也需要搞那些經營管理工具嗎？」我很直接地回答他「這是當然的」。

中小企業或許沒有辦法像大型企業花那麼多的資源跟人力做那些經營策略，但仍必須投入心力去思考，因為如果只是不斷執行而沒有思考未來，一兩年內可能看不出太大的影響，但若過了三五年，將會帶來很大的變化。

那中小企業到底需要用到哪些經營管理工具呢？這邊推薦幾個常見的基本款。

首先是SWOT分析。SWOT分析是從企業的優勢、劣勢、機會與威脅四個面向來幫助企業去快速認識自己，有助於釐清現況。

比較常見的優勢，例如產品的好品質、良好的口碑，但要能列為優勢，最好是有實質的依據，例如實測報告、網路口碑數據等；劣勢部分，通常是跟自己的競爭對手做比較後比較不如對方的地方，例如知名度偏低、資金有限等。

機會與威脅則是指外部事件的變化，對我們帶來的影響，例如一家早餐店，在附近要改建時，可能短期內會影響到生意，但如果是有一家上千人的企業要進駐隔壁的商辦，那對早餐店可能就是個機會。

我建議優先聚焦在結合優勢與機會的部分，然後試圖解決一部分的劣勢。

舉例來說，可以結合大型企業進駐的機會，大肆宣傳早餐店的產品品質，並藉由鼓勵消費者在網路留下好評的方式，同時把這些好評內容做成文宣甚至海報，增加被看到後選擇的機會。

另外一個推薦中小企業可以嘗試運用的工具是客戶旅程地圖，很多人會覺得這是大型企業在做產品時才會使用的工具，其實客戶旅程地圖的重點，在於幫助企業從消費者的角度，找出服務流程中需要改善的地方，進而提升體驗與滿意度。

製作客戶旅程地圖時，可以用一條時間軸來將消費者的消費行為做細分，例如，從看見我們的宣傳資訊→走進店家（造訪網站）→挑選商品→完成結帳→結帳後體驗。

接著開始去記錄消費者在這些環節上的情感變化，當消費者在某個環節的情緒是好的，那就是我們可以去強化的地方，而如果看到消費者在某個環節都是不愉快的，那我們也要思考去做出改變。

不過，因為整個流程中有非常多的環節，不可能每個環節都讓所有人滿意，因此要記得，不要過度追求完美，那只會讓自己在整個改善過程非常的痛苦、且難以收到好的效果。

以上兩個工具，是我們在開始要嘗試了解自己的公司經營狀況時，可以使用的經營管理工具，透過它們，中小型企業經營者可以對行銷先有初步的了解，之後才有辦法再結合其他的工具，來讓公司在未來更具競爭力。