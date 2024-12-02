管理錦囊／反向師徒制 促世代交流

經濟日報／ 鐘志明（銀行區主管、大學兼任助理教授）

依據國家發展委員會推估，預計民國114年台灣每五個人即有一人是長者（老年人口將超過20%），成為「超高齡社會」，在高齡化及少子化的雙重衝擊下，各行各業的中高齡就業人口勢必逐年攀升。

面對人口結構改變進而影響勞動力分布問題，職場不僅必須正視，更須及早因應。許多大型企業，早已擬定相關人力資源策略以因應，讓企業經營得以永續發展。

因應混齡職場成為未來的發展趨勢，傳統師徒制單向學習，已無法滿足企業教育訓練所需。因此，如何融入反向師徒制的思維，運用雙向學習機制來促進世代交流，已逐漸成為企業關注焦點。

面對此一多元議題，以下三大面向供參考。

一、打造友善場域 迎接青銀共融

透過中高齡勞動力的投入，不但解決勞動力不足的問題，更能擺脫人力青黃不接的困境。可以說關心中高齡就業者，就等同於關心自己的未來。例如提供加大字體的電腦介面與彈性工時，以及適性的工作職缺。

二、強化關懷措施 營造組織氛圍

提出員工身心關懷與照顧措施，並營造全體員工受益的氛圍，除可塑造正面企業形象，更可提高員工對於組織的向心力。例如提供中高齡員工護腕、護膝等相關輔助器材，以減輕其身體負擔。

三、優化溝通管道 促進職場協作

提出職務互補的工作設計，讓跨世代員工能夠邊做邊磨合，達到「以彼之長補己之短」的效果，以發揮各自長處。

例如，增加跨世代員工之間的搭配與合作場合，以增加互相學習機會。

新世代的管理者應思考，如何善用中高齡勞工的豐富職場經驗與社會歷練，搭配新世代員工的熱情與反應。突破傳統師徒制的單向學習思維，透過反向師徒制的反思，建立雙向的學習機制，如此方能達到跨世代共融的目標。

2015年上映的美國電影「高年級實習生」，就是一個很有趣的案例。內容講述一名老年退休人士，不耐退休之後枯躁乏味的生活，應聘成為紐約時裝公司的實習生，過程中以自身豐富的閱歷與人生經驗，帶給公司與自己積極的影響，最後與公司CEO成為忘年之交的故事。

《論語．述而》：「三人行必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之」。意思是說幾個人同行，其中必有我可以學習的對象，看見好的就學習，看見不好的就警惕自己。也就是說學習這件事，跟年齡與身分沒有絕對的關係。

中高齡 職場

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