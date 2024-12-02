智慧經營／華南投顧董事長儲祥生 投入資本市場 三點致勝

華南投顧董事長儲祥生證券資歷已突破30年，以精準分析台股而贏得市場的好口碑，他建議有心進入國內資本市場的年輕人，「專業、EQ（情商）、熱情」，是得以在激烈競爭環境中，持續成長、茁壯的三大要素。

儲祥生說，資本研究是一個需要以自我為出發，而且門檻相當高的工作，避免以高壓、強制等領導統御的管理方式，研究員必須自己為自己負責，也因為如此，在招募研究人員時，他會特別注意專業、EQ等方面的表現。

團隊作戰 掌握國際變數

以專業來說，並不會要求學歷門檻，那怕是博士、碩士、歸國學子，文憑只是加分的項目，而對「專業」的要求，才是最主要的晉用標準，因為，隨著科技的腳步持續快速發展，2奈米以下的18A高階晶圓代工製程都已即將問市，產業的劃分將更為細緻，沒有相關的專業背景，不容易在研究領域站穩腳步。

以目前華南投顧的研究團隊來看，內部成員不乏來自台積電、聯發科、華碩工作經驗，這些曾在產業歷練過的人才，非常清楚產業的態度、科技產品的進程、未來發展方向，甚至是相關同業的動態，會比研究人員更精準掌握產業脈動。

其次，「EQ」也是相當重要的用人標準，因為隨著科技的快速進步，產業研究也脫離以往單打獨鬥的年代，團隊才是最佳的依仗，若是EQ不夠好，尤其是隨著台股國際化的程度益深，任何國際事件的風吹草動，都會影響台股供應鏈的原料來源、出貨腳步，需要更多的人員一起投入，才有利掌握變數，因此，EQ不夠的人，可能無法融入團隊，使得專業素養的加乘效應大打折扣、甚至成為扣分項目。

再者，「熱情與執著」也是邁進研究之路的重要關鍵，因為，研究之路自主性相當高、同時也需要熱情、激發努力工作動能，因為沒有任何人可以掌握國際重大事件發生的時間，於節假日、周末深夜都有可能，沒有熱情、認真度不高的，若是僅憑主管的要求、不是自願的追蹤研究，那麼在資本市場工作將會很辛苦。

此外，有時候研究的成果高處不勝寒，找到投資機會必須要堅持。

同時，資本市場也很殘酷的，而認真又有熱情的人，一方面會更加積極地找尋可投資的標的，另一方面，客戶台股國際化的環境中，對研究的成果也會以更嚴格的目光審視，如果沒有全方位的綜合研究，很難在市場立足。

不怕犯錯 化為成長養分

儲祥生說，對投資來說，只有真正的虧損、在心中留下的痛，才會省思研究那裡出了錯、錯在那裡，以及如何避免再犯同樣的錯。所以，他並不在乎年輕人犯錯，反而樂於看到剛進入的人員犯一些可以控制的錯，因為，只有犯錯才是成長最重要的養分之一，知道錯在那裡會比預防犯錯更重要。

至於AI是否可以取代研究員的角色，儲祥生笑說，AI的確是可以為研究工作在收集、彙總等工作上，提供足夠的幫忙，若以一個合格研究員的分數為85分來看，AI只可以提供其中的70分，其餘的15分，則是研究團隊依過往經驗、產業脈動趨勢等面向，建立財務模型，為每股獲利、本益比等預估值提供立論根據，最後才會有買進、賣出不等的投資評價。

其中，雖AI可以排除人的非理性選項，但若全世界每個人都依靠AI進行操作，那麼市場也就不會有贏家與輸家，而股市、投資研究最大的樂趣，非理性因素往往也是其中的重要組成分子，擁有熱忱、對的方法，才是在市場發光、邁向巔峰的不二法門。