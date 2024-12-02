不滿自製率新制、三陽聲明退出 車輛公會回應了

三陽（2206）不滿國產車自製率問題，公開聲明將退出車輛公會，對此車輛公會正式回應。

車輛公會表示，關於引進中國大陸M1車輛之在地化比率新政策，產發署在新政策發布前，陸續與公會及相關業者說明政府要求提高國產化率的政策態度明確，並就在地化比率水準進行意見交流。雖然當時尚不清楚新政策的管制範圍、方式與時間等具體內容，但公會向來秉持配合政府相關政策推動的原則，因此也已就所取得的訊息，安排會議與各會員車廠進行轉達及討論，並將會員車廠意見反映給產發署。

產發署7月30日召集會議，說明新政策完整內容並通知新政策自8月1日起實施，公會與各會員車廠於會議上取得新政策完整內容。考量零件在地化生產需要一定的開發與驗證程序，故公會在說明會後積極與產發署進行溝通，盡力爭取提供業者一定期間的緩衝期，希望降低新政策對會員車廠的衝擊，惟產發署考量後，未能予以同意。

日後公會仍將秉持「服務、專業、效率」宗旨服務所有會員廠，做為政府與產業溝通平台，協助推動車輛產業發展。