JCB卡2025福利出爐 日韓旅遊國內美食優惠加碼

鄰近的日韓旅遊熱潮不斷，尤其文化、美食、購物和觀光魅力，一直是吸引台灣人旅遊的首選，本的國際支付品牌JCB，自2025年1月1日起至12月31日止，前往日韓旅遊，只需拿出JCB卡，從訂房、訂機票、機場接送、選購行程、買出國漫遊網卡都能享折扣，還有免費機場貴賓室使用。

JCB表示，2025年度新增合作有，OTA網路旅遊服務平台Agoda、Hotels.com，日本原生高品質連網服務Nippon SIM日韓上網卡/eSIM，國內指定日系人氣品牌如台灣壽司郎、一風堂等道地日料餐廳；飛日韓最多航點的台灣虎航（6757）、探索各地玩樂體驗的Klook、五星飯店住宿與美饌、貴賓機場接送、免費機場貴賓室使用、星巴克、悠遊自動加值服務等各項獨家優惠。

以目前台灣最高級別卡種為極緻卡來說，購買國際機票或海外旅遊團費單筆滿新台幣3萬元，並依活動辦法預約成功，享尊榮車款接機或送機一次免費，每月限量150名。

指定期間於日本境內實體店面消費滿額登錄成功，享尊榮車款接機或送機乘車券服務，每月限量50名。