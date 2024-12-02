星宇航空正式開航台中-沖繩航線 舉行盛大剪綵儀式

星宇航空（2646）2日正式啟航台中-沖繩航線，每周四班往返，航向離台灣最近的旅遊勝地-沖繩，為中台灣旅客提供飛航新選擇！首航航班JX302於下午13:15自台中啟航，帶領旅客飛往琉球王國。

2日中午在首航航班JX302出發前，星宇航空於台中國際機場出境大廳舉行盛大的剪綵儀式，由星宇航空張國煒董事長、星宇航空翟健華執行長、交通部陳世凱部長、立法院蔡其昌委員、立法院何欣純委員、民航局何淑萍局長、台中市觀光旅遊局陳育正副局長、台中航空站張瑞澍主任及沖繩縣產業振興公社台北事務所上江洲辰德所長出席，為星宇航空台中-沖繩首航揭開序幕。

星宇航空翟健華執行長表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，星宇航空持續耕耘台中航線，此次新開的台中-沖繩航線，不僅能為中部旅客提供更便利的出遊選擇，也期望吸引更多沖繩的旅客到訪台中，進一步促進中台灣與沖繩之間的觀光與文化交流。星宇航空自成立以來，始終致力於為國內外旅客提供舒適、安全的飛航服務，並將持續以台中機場為第二飛航基地，開拓更多國際航線，為中部旅客帶來更多更豐富的航線選擇。

首航現場除剪綵儀式外，星宇航空還準備了拍照背板與手拿板，邀請旅客與空服員及來自沖繩的觀光大使「小真」合影留念。此外，星宇航空特別為台中-沖繩首航準備了首航禮，每位旅客都可獲得星宇航空的沖繩首航杯，而搭乘商務艙的旅客更享有韓國智慧家電品牌LG提供的「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」。

沖繩距台灣僅兩小時飛行時間，是台灣旅客最愛的海島旅遊勝地之一。沖繩擁有壯麗的自然景觀和獨特的文化，別具特色的景點如波上宮、首里城、國際通、玉泉洞、青之洞窟及美國村等，讓旅客能充分體驗當地歷史與文化。而白色的沙灘搭配碧海藍天也是沖繩的一大亮點，舒服地躺在沙灘上，聆聽汩汩的海浪聲，享受悠閒的時光，亦是在沖繩旅遊的精髓所在。