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信義房屋偕曾虛白新聞獎 推進社造與地方創生

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
慶聯有線電視以《木梓，歡迎回家》獲得評審團青睞，奪得曾虛白先生新聞獎「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」肯定。圖左為信義房屋總經理陳麗心，圖右為慶聯有線電視劉瑋婷。（圖:信義房屋提供）
慶聯有線電視以《木梓，歡迎回家》獲得評審團青睞，奪得曾虛白先生新聞獎「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」肯定。圖左為信義房屋總經理陳麗心，圖右為慶聯有線電視劉瑋婷。（圖:信義房屋提供）

有台灣普立茲獎之稱的曾虛白先生新聞獎第50屆頒獎典禮2日盛大舉行，今年度參賽作品多達502件，其中2019年新增的「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」報名數量再創新高，共有91件報名，今年度獎項由慶聯有線電視以《木梓，歡迎回家》獲獎。信義房屋總經理陳麗心表示，信義房屋長年關注社區營造議題，希望藉此攜手民眾共創永續好生活，並且鼓勵媒體報導關注家鄉發展的有志青年，讓台灣社會豐美的人情紋理被看見、被重視、被珍惜！

獲獎團隊慶聯有線電視以《木梓，歡迎回家》獲得評審團青睞。作品報導講述位於高雄與台南交界處的木梓社區，早期居民以務農為主，山區因物資缺乏，居民必須挑著扁擔徒步將農作物運到山下。如今，木梓的年輕人為了謀生離鄉背井，留在故鄉的長輩們，希望將他們生命中的重要記憶，細細地說給孩子們聽，同時也告訴大眾，這裡是木梓，歡迎回家。評審團肯定採訪的用心，認為該作品影音敘事技巧甚佳，以社區和自我民族誌的方式脈絡化故事。議題延伸社區邊緣化、廢校，全村共同尋根，文化永續意義重大。

慶聯有線電視劉瑋婷表示，《木梓，歡迎回家》的拍攝團隊都是來自雲林、嘉義的鄉村孩子，希望透過這部作品，能讓所有鄉村裡的寂寞被看見。木梓社區長輩們在40~50年代上學需要舉著火把走在深山中，那是那個年代的長輩們共同回憶，然而隨著年輕人們陸續離開了社區，只剩下寂寞的老人家，在社區希望孩子們有機會回家。透過這個企劃號召大家回山中老家，舉起火把走一次過去上學的山間小徑，串連過去與現在。希望這個故事能讓更多人想起回家的路，家裡永遠有人點著燈，等待我們回家。

信義房屋常年致力永續，不只落實在經營層面，更投入在企業社會責任上，所推動的社區一家全民社造計畫已長達20年。除帶動大眾為家鄉投注心力，信義房屋也希望鼓勵媒體人積極報導社區營造、公共服務、地方創生類新聞。陳麗心表示，信義房屋自2004年推動「社區一家」計畫，截至目前為止收到來自全台各地超過16000件申請件數，全台鄉鎮市區提案涵蓋率百分之百，幫助有心改造的社區實現夢想，不僅促進鄰里交流，更希望凝聚人與人的情感。

陳麗心表示，希望透過「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」，鼓勵新聞從業人員關注、報導社造相關議題，進而讓大眾看見台灣社會的良善與美好，也企盼有企業加入共同攜手打造更好的台灣、共創永續好生活，共同打造一個愈來愈好的台灣！相關資訊可於曾虛白先生新聞獎基金會網站查詢https://www.cna.com.tw/project/thp_award/

信義房屋 有線電視 社區營造

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