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Coupang酷澎促進數位信任 獲選數發部首屆友善電商

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Coupang酷澎全方位促進數位信任，獲選數發部首屆友善電商。Coupang酷澎／提供
Coupang酷澎全方位促進數位信任，獲選數發部首屆友善電商。Coupang酷澎／提供

美商Coupang酷澎宣布，獲選為數位發展部數位產業署首屆友善電商。Coupang酷澎因在保護顧客個資安全、建構優質購物環境、率先導入跨境物流隱碼，以及樂齡友善介面等項目的優異表現，獲得台灣首個由政府認證的電商獎項。

Coupang酷澎在台灣推出火箭速配及火箭跨境全台服務滿兩周年，獲得主管機關高度肯定。Coupang酷澎表示，是積極配合政府各項政策，致力為台灣顧客創造優質購物體驗的最佳例證。

數產署今年首度選拔友善電商選拔結果，Coupang酷澎是獲獎電商中最新進者。根據數產署表示，首屆友善電商主要評估指標包括「安全的購物環境」、「消費者保護」及「企業永續經營」三面向。包括Coupang酷澎等獲獎電商企業在友善電商各項指標均有一定作為，可做為產業友善精進之示範。

Coupang酷澎將出席數產署2024電商嘉年華活動，結合首屆友善電商頒獎、數位體驗館、電商市集、無現金市集與行動智慧應用展示，將於12月7日、8日在華山1914文化創意產業園區入口華山劇場舉行。Coupang酷澎將設置實體攤位，讓顧客實地體驗電商服務、趨勢及季節優質選品。

Coupang酷澎台灣董事長許展嘉表示，感謝來自政府部門的高度肯定。降低使用門檻、強調使用者友善，是對顧客的深切承諾。展望未來，酷澎將以創意和創新打造電子商務，同時全面建構及強化世界級的資訊安全，提供優質的購物環境，全方位推動數位信任。

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