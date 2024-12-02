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寶齡原料藥新產線明年第4季投產 三年內產能倍增至100噸

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
寶齡富錦總經理江宗明。記者謝柏宏／攝影
寶齡富錦總經理江宗明。記者謝柏宏／攝影

寶齡富錦（1760）看好該公司腎臟病新藥「拿百磷」的原料藥檸檬酸鐵（Ferric Citrate）全球市場持續成長，正透過子公司正峰化學擴充新產能，總經理江宗明2日表示，投資逾2億元的檬酸鐵原料藥新產線已送交美國DMF（藥物管理檔案）登記，同時也申請台灣衛福部食藥署（TFDA）查廠，目標明年第4季開始貢獻業績，初期年產能50公噸，2027年可擴大至100公噸以上。

寶齡富錦表示，為了建立全球最大產能，寶齡富錦透過100%子公司正峰化學近年逐步擴充醫藥級原料藥檸檬酸鐵的產能擴充，在現有的廠房由前年最大年產量5,000公斤擴大到今年的1.7噸；隨後公司再投資逾2億元擴增新廠房，預計明年起最大年產量可達到50公噸，到2027年可再擴增產線達到100公噸以上。

江宗明表示，檬酸鐵原料藥目前主要供應全球洗腎患者所需腎臟病藥物市場需求，但後續還可延伸到貧血患者需求，其市場規模將比腎臟病藥物市場更大。

就目前的需求面來看，日本洗腎人口約35萬人，寶齡授權夥伴市占率約15至17%，一年檬酸鐵原料藥需求約15至30噸；歐洲市場與日本相當，美國更大，此三大市場年需求量就超過100噸，加上亞太市場版圖擴張，韓國、中國大陸及泰國等東南亞需求也持續往上。因此正峰化學的檬酸鐵原料藥正好可趕上全球市場需要，新廠明年第4季開始出貨後，首要先供應亞太市場，其次是歐美日，將是公司新的現金流來源。

此外，寶齡富第二代「拿百磷」1000毫克錠片新劑型、以及新適應症，目前正在申請歐盟藥證，目標明年上半取證，台灣市場也將在今年底前申請查驗登記與健保給付平行審查，未來將爭取國內的健保藥價給付。拿百磷的美國授權夥伴雖面臨學名藥競爭，但由於磷結合劑將納入醫療保險綑綁支付，並有機會獲得過渡性藥物附加支付（TDAPA）的資格，市場覆蓋率有望從40%提升到近100%。

亞洲其他國家市場方面，韓國目前正與新的經銷商洽談交接事宜，泰國今年已經取得上市許可，中國大陸已經在審查中，其他東南亞市場將在今年第4季陸續送件，持續擴大「拿百磷」的全球布局。

寶齡富錦 腎臟病

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