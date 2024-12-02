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三陽退出車輛工業同業公會 董座吳清源親發聲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
圖為三陽董事長吳清源。圖／聯合報系資料照片
圖為三陽董事長吳清源。圖／聯合報系資料照片

針對2日媒體報導三陽工業（2206）退出車輛工業同業公會（下稱：車輛公會）一事，董座吳清源說明如下：車輛公會自詡是車輛業的大家庭、車輛產業與政府之間的重要窗口，惟令人遺憾的是該會近年於一些政府重要政策上，除未能及早知會會員、協助會員做好準備外，會中更有有心人士以落井下石、魚死網破之心態破壞會中秩序與和諧。在此，我重申對車輛公會之強烈不滿並宣布三陽工業即日起退出車輛公會。

至於其餘國家政策云云，皆為媒體揣測，三陽一向恪遵法規，也支持車輛國產化，絕無不滿亦或不配合之說。

三陽工業（2206）

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