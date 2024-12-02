季存厚接任中油煉製事業部執行長 以「固本培元」因應電動車崛起

台灣中油公司煉製事業部今天上午舉行新任執行長季存厚的布達典禮，由總經理張敏南下監交。現場嘉賓雲集，熱鬧非凡。季存厚致詞時表示，面對未來電動車、新能源崛起，及淨零減排的世界潮流，他將本著「固本培元」，一步步地做到位。

季存厚1986年畢業於台北工專化工科。退伍後考上台灣科技大學化工系，就學期間成績優異，獲得中油公司獎學金。1991年畢業後，隨即到桃園煉油廠公用組服務；2014年，他擔任桃園煉油廠煉三組經理時，獲得煉製類的英才獎。

季存厚工作之餘好學不倦，拿到英才獎後，他仍嫌不足，第二年即申請就讀台科大EMBA碩士專班學習，桃園、台北兩地往來。一邉充實自己的知識，一邊練就煉製、管理的經驗，進而獲得相關主管的賞識，一步一步往上晉升。

中油前董事長李順欽說，季存厚執行長工作認真，處事圓融，是中油難得的優秀人才。他進入公司即從供水工場開始,一做就做了10年,後來轉任到重油媒裂工場，從工程師、工場長、經理、副廠長、廠長、副執行長，是中油公司許多主管，包括他在內刻意培養的人才。一路走來，勇於任事的工作態度，「值得同仁學習」。

中油總經理張敏說，近3年來，煉製事業部發生多件令人不愉快的事；即使如此，必須要有「從那裡跌倒，就從那裡爬起來」的精神。前董事長李順欽在任時再三叮嚀，只要做好廉安、工安、環安、資安等四安，讓員工在安心的環境下安全工作，才能「快快樂樂出門，平平安安回家」。

張敏強調，電動車和新能源的崛起，煉製和油品行銷事業部8000多位員工，未來如何能夠繼續在中油服務、薪資能夠讓家人安心；因此，中油公司如何轉型與創新，是極重要的課題。台灣石油工會理事長陳嘉麟則分享NOKIA的案例，其敗亡主因就是不知轉型、創新所致。

季存厚說，固本就是做好煉製生產工作，原物料、設備、數量到位，使命必達；培元就是創新、轉型，因應電動車、新能源崛起，導入5GAioT、AI等，他將以最大的熱情和責任心，把工作做到最好，不辜負大家的期望。