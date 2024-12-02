柏文深耕體育永續前行 首獲體育推手獎

柏文健康事業（8462）長期投入體育公益，積極支持籃球、棒球等運動發展，尤其是足球、龍舟、拔河、壁球等這些在國內較少受到關注之冷門競技運動，今年榮獲教育部體育署「體育推手獎」大獎，展現其在推廣體育文化與履行社會責任方面之卓越成就。這是繼先前榮獲體育署「運動企業認證」後，此次得獎再次肯定柏文在推動體育與實踐永續經營理念上的努力。

11月29日，體育署舉行「體育推手獎」頒獎典禮，由教育部體育署署長鄭世忠頒獎予柏文健康事業總經理林洵賢，表彰柏文對台灣體育發展之深耕投入及傑出貢獻，典禮上邀請高雄Attackers先鋒女足共同出席典禮，用行動支持足球運動員決心。

「培育未來足球新星，將會是台灣足球邁向國際的起點！」柏文憑藉著對足球熱情，2022年底，取得剛落成高雄楠梓足球場經營權，引進西甲足球學校，2023年為台灣職足之路，點亮一盞明燈，入主高雄Attackers 先鋒女足FC，以楠梓球場作為主場，打造完善比賽環境，幫助球隊今年榮獲木蘭聯賽冠軍。此外，更長期舉辦健身工廠盃、Formosa 7s等U6至U16的國際級足球賽事。

健身工廠龍舟隊2007年成軍為30名隊員，各其所司、各有所職。「全力以赴、無懈可擊」是健身工廠龍舟隊精神標語，也是隊友們一點一滴秉持的信念。「龍舟隊是健身工廠的象徵之一，使隊員們更加要去維護著這項名譽！」柏文健康事業品牌長陳尚文坦言，從初期招募選手、實際訓練到龍舟比賽，其中過程並沒有想像中順利，而在一連串訓練期間卻看見了團隊精神，「無論是上班前的團體練習、默契搭配，下班後的自我鍛鍊，到比賽中的紀律與遵從，這都是在健身工廠裡一點一滴教導的社會哲學。」要懂得體會才能明白，如此耀眼的成績絕非僅是靠運氣得來，每一滴汗水和淚水都是值得的。

「柏文身為台灣健身產業領頭羊，參與及關心支持國內運動競技項目責無旁貸，秉持強國必先強身的精神，善盡企業社會責任！」柏文總經理林洵賢表示，未來，柏文將持續發揮企業影響力，深化對體育公益投入，並呼應聯合國永續發展目標，推動社會和諧、國家永續與企業永續的共同願景。