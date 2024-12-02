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投資買盤急縮！11月六都買賣移轉棟數約1.98萬棟、年減15% 這都跌最多

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據六都地政局統計，六都總計11月買賣移轉棟數為19,824棟，月增0.9%、年減15.3%，其中台北市11月買賣移轉棟數為1,977棟，月減12.3%、年減19%；新北市買賣移轉棟數為4,427棟，月增1.5%、年減26.7%；桃園市買賣移轉棟數為3,906棟，月增6.8%、年減0.6%。

台中市買賣移轉棟數為4,391棟，月增6.9%、年增2.1%；台南市買賣移轉棟數為1,906棟，月減16.6%、年減40.4%；高雄市買賣移轉棟數為3,217棟，月增8.1%、年減8.1%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，疫情後房市多頭走入盡頭，加上央行連二波信用管制，還有銀行滿水位等議題，令全國買賣雙方觀望，致使買賣移轉棟數明顯急凍。

賴志昶觀察，桃園、台中市本月買賣移轉棟數皆有不錯表現，觀察主要為桃園八德、台中烏日出現大幅成長，研判應是區域有大型新案社區交屋，衝高區域移轉量體。

另針對年減幅較為明顯的台北市、台南市；賴志昶表示，北市由於房價基期較高，高總價市場易受市場波動而有所緊縮，且北市不管是屋主或購屋族都以高資產階級為主，此類族群對於金融波動較為敏感，房市震盪令買賣雙方皆縮手不少。

至於台南市，賴志昶指出，近期以各大重劃區著稱，且近年來又有高科技產業鏈進駐等議題，區域房市前景雖佳，但易吸引投資置產風氣，當市場遭遇波動，易出現買氣震盪。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨強調，隨著年底將至，加上明年農曆新年來得早，往年為房市旺季的12月，有機會一掃下半年房市陰霾，交易買氣轉紅。

房市

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