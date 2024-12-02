新北11月房市交易移轉棟數增加1.5% 土城最多超過100%

房市話題持續引發討論，新北地政局統計，新北本月交易移轉棟數較上月增加1.5%，當中以三重、土城、三峽增加棟數最多，其中土城甚至148棟、113.85%；交易件數則比上月增加5.9%，也是三重、土城、三峽、新店等區增加較多，以三重287件、65.53%最多。

地政局表示，2024年11月房市交易移轉棟數共計4427棟，較2024年10月增加65棟，增加幅度1.5%。其中交易移轉棟（戶）數以三重區、土城區、三峽區增加較多，與2024年10月相較分別增加275棟、148棟、42棟，分析原因是本月份新成屋及中古屋移轉棟（戶）數有增加所致。

地政局指出，交易案件量來看，新北市2024年11月交易件數為4953件，較113年10月增加274件，增加幅度5.9%。欲了解新北各行政區本月及上月買賣成交案量之情形，可至新北不動產愛連網查詢。