台塑企業獲7至9月內湖科技園區「減碳模範企業」 實踐低碳生活模式
台塑（1301）企業2日表示，為促使大眾落實「淨零綠生活」，基北北桃四市政府攜手民間企業舉辦「我的減碳存摺」全民運動，鼓勵民眾外出多搭(騎)乘公共運具，包括公車、捷運、YouBike、臺鐵、國道客運等，取代自行開車，以減少碳排，實踐低碳生活模式。台塑企業深感此活動意義之重大，贊助及鼓勵員工踴躍響應「我的減碳存摺」全民運動。
台塑企業表示，針對「我的減碳存摺」活動，也參加內湖科技園區「減碳模範企業」季賽，針對內湖科技園區企業員工減碳量累計最高之前五名「減碳模範企業」，台北市政府將給予公開表彰，台塑企業南亞（1303）、塑化公司於參與競賽之100餘家企業中脫穎而出，在7至9月綠運輸減碳企業排行榜中，分別榮獲第二、四名殊榮。
台塑企業以2050年達到碳中和作為目標，努力推行ESG之各項節能減排措施，除廠區製程改善方面外，更積極營造全企業減碳文化，鼓勵員工落實綠運輸生活，推動作為包含：提供員工上下班接駁車接送服務、補助員工新(換)購電動機車取代燃油機車、優先使用油電或純電車型公務車，及推行辦公室綠色採購、無紙化、裝置隔熱窗、裝設智能電梯等措施，本企業亦響應此次「我的減碳存摺」全民運動，鼓勵員工踴躍參與，盼有效推廣減碳精神、以達減碳目的。
台塑企業取得的成績離不開同仁的努力，也離不開社會各界的支持。未來我們將持續朝著更高效、更環保的生產方式邁進，不斷提升我們的環保表現，為保護地球盡一份心力。也將繼續發揮以大帶小，讓台灣早日達到碳中和，甚至淨零的目標。
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