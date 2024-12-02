好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過

新北市三重永安北路一處海砂屋社區，今年10月康芮颱風來襲，發生頂樓外牆被吹倒壓到樓下陽台情事，住戶驚恐不已，在實施者以及市政府協力下，取得超過9成的住戶同意，近日於都更大會通過都更。

新北市政府都市更新處指出，三重區永安北路上的海砂屋案，基地面積約1,320坪，將興建2棟24層店鋪住宅大樓，除讓住戶有安心家園，同時也透過留設人行步道、開放空間改善周邊生活環境，造福周邊居民。

新北市政府都市更新處長林炳勲表示，永安北路部分住戶因天花板混凝土持續掉落，有嚴重的安全疑慮，市府於108年由新北市都更推動辦公室團隊進入社區協助。

經市府鑑定，其中有135戶為需拆除重建的海砂屋，且已經達到停止使用的標準，由於社區住戶反映「有屋卻不能住」、「因為感到害怕而出去租屋」，積極推動都更重建。

今年10月下旬康芮颱風來襲，竟把一處頂樓外牆吹落砸到樓下陽台，差點傷到人，在住戶、實施者及都更處同仁齊心協力下全力加速案件推進，於11月29日都更大會獲得委員全力支持通過。