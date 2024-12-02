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好嚇人！外牆被風吹倒 三重海砂屋都更通過
新北市三重永安北路一處海砂屋社區，今年10月康芮颱風來襲，發生頂樓外牆被吹倒壓到樓下陽台情事，住戶驚恐不已，在實施者以及市政府協力下，取得超過9成的住戶同意，近日於都更大會通過都更。
新北市政府都市更新處指出，三重區永安北路上的海砂屋案，基地面積約1,320坪，將興建2棟24層店鋪住宅大樓，除讓住戶有安心家園，同時也透過留設人行步道、開放空間改善周邊生活環境，造福周邊居民。
新北市政府都市更新處長林炳勲表示，永安北路部分住戶因天花板混凝土持續掉落，有嚴重的安全疑慮，市府於108年由新北市都更推動辦公室團隊進入社區協助。
經市府鑑定，其中有135戶為需拆除重建的海砂屋，且已經達到停止使用的標準，由於社區住戶反映「有屋卻不能住」、「因為感到害怕而出去租屋」，積極推動都更重建。
今年10月下旬康芮颱風來襲，竟把一處頂樓外牆吹落砸到樓下陽台，差點傷到人，在住戶、實施者及都更處同仁齊心協力下全力加速案件推進，於11月29日都更大會獲得委員全力支持通過。
林炳勲表示，同場另一案位於新莊區的中美公寓海砂屋都更案在新北住都中心協助之下，社區突破重重難關亦於11月都更大會通過審議，2案核定後將進行拆除及新建工程，在不久的將來都能夠住回安全又舒適的家。
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