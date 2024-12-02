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北基部署能源轉型先機 三大業務蓄勢待發

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
北基深耕油品事業並超前部署能源轉型，結合子公司三地能源拓展綠能事業，看好三大業務蓄勢待發，創造未來營運新亮點。左為北基總經理廖順慶。圖／北基提供
北基深耕油品事業並超前部署能源轉型，結合子公司三地能源拓展綠能事業，看好三大業務蓄勢待發，創造未來營運新亮點。左為北基總經理廖順慶。圖／北基提供

北基國際（8927）隨著全球掀起能源轉型風潮，電動車在汽車市場滲透率持續攀升，迎向電動車時代，北基憑藉在全台加油站市場佔有率穩步提高，並結合子公司三地能源旗下太陽能光電、儲能、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等完善戰略布局，除全方位拓展綠能事業，創造北基營運新亮點，並同步針對北基旗下加油站陸續增設EV充電樁，打造汽車新能源補給站，為車主提供更全面的服務，不僅如此，近兩年北基亦持續推動資產活化，發展土地建設業務，目前已規劃佈局至2030年多項資產活化建案進度，有望透過多角化業務拓展、子公司三地能源營運貢獻放大，創造北基2025年營運成長可期。

北基總經理廖順慶表示，北基深耕加油站油品事業已逾35年，在傳統加油站市場競爭激烈、以及電動車崛起環境下，北基不僅未被市場淘汰更逆勢擴大全台市場佔有率，近五年已擴增超過20站，截至目前北基全台加油站站點數達77站，受惠加油站版圖擴張、總發油量創高，2024年第三季油品事業銷售創下歷史單季新高、並達18.73億元，再加上北基結合子公司三地能源旗下「特爾電力」EV充電營運商資源，領先業界早於2021年在加油站增設EV充電服務，打造汽車新能源補給站，秉持走在市場前端搶佔先機是北基關鍵的核心價值！

北基於2021年起積極投入綠能市場布局，子公司三地能源旗下跨足太陽能光電、儲能、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等，打造全方位再生能源整合服務高度競爭利基，受惠旗下太陽能光電截至今年前三季已累計共127MW掛表完成，持續擴增「特爾電力」全台EV充電站站數，並積極拓展綠電轉供、媒合綠電銷售等，挹注2024年累計前三季綠能事業營收比重達6.5％，看好台灣政府積極推動再生能源政策，綠電市場仍供不應求，三地能源積極衝刺太陽能光電、EV充電及綠電銷售業務動能，戮力推升綠能事業營運邁向高成長期，成為北基未來營運新成長亮點。

不僅如此，近年台灣熱錢效益推升整體房市交易熱絡，北基也持續針對旗下資產進行活化開發，受惠旗下「水律川」景觀大樓、「拓真」等預售案交屋入帳，2024年累計前三季土地建設業務營收比重達40％，進一步帶動北基2024年累計前三季合併營收突破百億里程碑、達104.16億元，稅後淨利歸屬母公司業主5.27億元，每股純益達1.43元，超越歷年全年獲利表現。

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