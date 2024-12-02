中油煉製事業部 2日舉行新任執行長季存厚布達典禮

中油煉製事業部2日舉行新任執行長季存厚布達典禮，由總經理張敏南下監交。季存厚表示，面對未來電動車、新能源崛起，及淨零減排的世界潮流，他將本著「固本培元」，一步步地做到位。

典禮於上午在煉製事業部115講堂舉行，會場擠滿了來自四面八方的貴賓。除了煉製事業部各處室主管外，前董事長李順欽也到場；此外，還有勞工董事蘇士元、黃勝清、王鵬富，前副總邱家守、副總許晋榮，台灣石油工會理事長陳嘉麟更率各分會幹部，及民意代表、社區里長、校長等共百餘人前來參加。

季執行長民國75年畢業於台北工專化工科。退伍後考上台灣科技大學化工系；就學期間成績優異，獲得中油公司獎學金。80年畢業後，隨即到桃園煉油廠公用組服務；103年，他擔任桃園煉油廠煉三組經理時，獲得煉製類的英才獎。

而工作之餘更是好學不倦，拿到英才獎後，他仍嫌不足，第二年即申請就讀台科大EMBA碩士專班學習，不辭辛苦地桃園、台北兩他往來。一邉充實自己的知識，一邊練就煉製、管理的經驗，進而獲得相關主管的賞識，一步一步往上晉升。

前中油董事長李順欽上台致詞稱讚季執行長工作認真,處事圓融，是中油難得的優秀人才。他進入公司即從供水工場開始，後來轉任到重油媒裂（RFCC）工場，從工程師、工場長、經理、副廠長、廠長、副執行長，是中油公司許多主管，包括他在內刻意培養的人才。一路走來，勇於任事的工作態度，「值得同仁學習」！

總經理張敏指出，近三年來，煉製事業部發生多件令人不愉快的是；即使如此，必須要有「從那裡跌倒，就從那裡爬起來」的精神。前董事長（李順欽）在任時再三叮嚀，只要做好廉安、工安、環安、資安等四安，讓員工在安心的環境下安全工作，才能「快快樂樂出門，平平安安回家」。張總並強調，電動車和新能源的崛起，未來8,000多位（煉製和油品行銷事業部）員工如何能夠繼續在中油服務、薪資能夠讓家人安心；因此，中油公司如何轉型與創新，是極重要的課題。

台灣石油工會理事長陳嘉麟則分享NOKIA的案例，「其敗亡主因就是不知轉型、創新所致。他更舉統一企業董事長高清愿的用人三個標準為例，擁有『高人和』的員工，排名在『高專業』和『高學歷』之上。『高人和』，就不會有職場霸凌；職場安全，同仁都能夠信任你，大家都樂於為你服務、工作；103至113年之間，中油晉用了1.3萬名Z世代的員工，這些Z世代的油青，年資僅10年左右，想法和我們完全不一樣且更另類，但他們卻有勇於創新的優點，這也是中油未來面臨轉型、創新重大議題時的的動力。」

最後，由甫接下執行長印信的季存厚上台致詞，他表示原本有準備講稿，但在剛剛各位長官殷切地耳提面命下，他都忘了講稿內容；而且，肩膀上的重擔不只500斤，現今又多了500斤。答應接下執行長職位後，他就提著三個皮箱南下當「南漂族」，他就是準備傾聽同仁的心聲。

至於，面對未來電動車、新能源崛起，及淨零減排的世界潮流，他將本著「固本培元」，一步步地做到位；固本就是做好煉製生產工作，原物料、設備、數量到位，使命必達；培元就是創新、轉型，因應電動車、新能源崛起，導入5GAioT、AI等。他也將以最大的熱情和責任心，把工作做到最好，不辜負大家的期望。最後典禮於正午時分圓滿結束。