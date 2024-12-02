7-ELEVEN OPENPOINT點數市場規模上看35億 再創歷史新高

統一超（2912）7-ELEVEN經營的OPENPOINT自2024年累計的點數市場規模突破35億、再創歷史新高，進入12月點數兌換旺季，OPENPOINT APP聚焦盲盒經濟、點數折抵、點數享樂三大點數生活趨勢，加碼提供上百種跨產業、跨通路的點數兌換選擇，高人氣服務包含即將於12月4日截止的10點抽《INFINITE 15週年》2024台北站演唱會門票，12月31日前有星巴克飲品、yoxi搭車金、家樂福購物金、TutorABC英語學習體驗包、點數折抵代收帳單、點數捐贈4大公益團體等多元點數生活體驗，滿足歲末年終點數兌換高峰需求。

7-ELEVEN自2014年起以跨產業、跨通路、跨海外結盟拓展差異化OPENPOINT點數生活服務，服務會員數至今突破1,800萬，其中隨身帶著走的OPENPOINT APP今年首創推出的盲盒抽獎活動備受20-30歲的MZ世代年輕人喜愛，只要用小額點數就有機會抽中神祕郵輪行程、啦啦隊女神見面會、豪華露營超值購等豐富生活體驗活動，光是近期推出的《INFINITE 15週年》2024台北站演唱會門票抽獎活動即吸引上萬人次參與，且不同盲盒活動參與會員輪廓不同，成為OPENPOINT點數添粉新助力，開創盲盒經濟新效益。

根據7-ELEVEN大數據顯示，2024年1-11月會員使用OPENPOINT點數折抵門市代收帳單金額達8,000萬元，使用人次逐年以兩位數成長！三年來可折抵的代收項目已超過30項，其中點數折抵「EC包裹取貨付款金額」服務因合作平台擴大至海內外逾6萬個網購平台，交易筆數、金額急起直追成為會員TOP3折抵項目；此外，今年因應夏季用電旺季首創的點數全額折抵電費活動吸粉力超高、活動連續7個月準時開放登記即快速秒殺，1點折抵1元代收金，還有加碼高回饋點數，多元做法下養成會員愛用點數折抵生活代收的日常習慣。

近年來美食、旅遊成各大社群平台熱搜關鍵字，7-ELEVEN觀察會員愛用OPENPOINT點數享樂，各種吃喝玩樂的兌換活動使用人數持續增長，像是兌換聯名鮮食的人次較去年同期成長超過30%，韓流來襲的韓式辣魷魚拌麵、韓式部隊鍋湯便當一上架站上點數兌換TOP3排行榜上，即日起新增加賀屋、新馬辣、石二鍋等多元豐富的節令限定美味，用1點OPENPOINT加價購即現省10元；此外，觀察到歲末轟趴必備的影音觀看、KTV開唱需求，OPENPOINT持續與Disney+、Hami Video合作外，更新增享溫馨KTV點數兌換包廂8折優惠券、餐點折價券，各種吃喝玩樂需求用小額點數即可大大享受超值服務，持續放大OPENPOINT點數1點等同1元現金的點數經濟效益。