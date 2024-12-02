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雄獅春節假期旺 黃信川：多已銷售一空

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
雄獅表示今年春節假期大部分景點已售罄。記者侯思蘋／攝影
雄獅表示今年春節假期大部分景點已售罄。記者侯思蘋／攝影

今年春節假期的銷售狀況，雄獅（2731）董事總經理黃信川表示，農曆春節期間的熱門旅遊行程，如日本與歐洲最熱門，大部分的景點都已售罄。

目前，春節期間最重要的國外旅遊產品幾乎已全部銷售完畢，今天農曆春節假期有9天，春節銷售方式可分前、後的部分，長天期假期的產品，仍有少量行程空缺可供選擇，價格相較尖峰期相對實惠。

其中，日本熱門行程的預訂已延伸至明年第2季，而歐洲更有許多人，以各種季節不同的旅遊需求，超前預定到明年底，部分行程甚至開始銷售2026年檔次，顯現出長途旅遊市場需求旺盛，消費者對於假期規劃的時間點不斷提前。

東南亞產品則在今年呈現顯著增長，成為新的銷售生力軍，且對其2025年的表現也相當有信心。

日本 春節

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