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台中購物節 抽出六都首顆中華隊Premier 12冠軍簽名球

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市長盧秀燕出席太平長億夜市購物節嘉年華活動，和與會來賓合影。經發局提供
台中市長盧秀燕出席太平長億夜市購物節嘉年華活動，和與會來賓合影。經發局提供

歡慶中華隊奪下Premier 12世界冠軍，台中市長盧秀燕稍早出席太平長億夜市購物節嘉年華活動，現場抽出「六都首顆」中華隊全隊簽名球幸運得主劉先生，他因加油花費651元即獲此價值非凡的大禮。

此外，盧秀燕也抽出購物節百萬汽車得主陳小姐，因至新光三越購買服飾登錄App就獲獎，接到市長Call Out又驚又喜，令人稱羨。台中市政府舉辦購物節拚經濟，也與市民再次分享中華隊奪冠喜悅。

盧秀燕表示，今年購物節每週系列活動熱鬧非凡，除了比星日三國大使的加持，提升全國對這場購物慶典的關注，加上日前發放的第二波物調券，登錄金額更是踴躍。根據統計，目前購物節累積登錄消費金額已突破183億元。

此外，購物節結合棒球12強運動賽事，已分別在11月3日至16日各周末抽獎活動中，抽出賽事應援毛巾4名、應援外套2名、應援球衣2名、賽事紀念球2名，此次更加碼抽出中華隊全隊簽名球及CT Amaze全隊簽名球各一名，六都首顆，非常具有紀念價值。

其中，Premier 12中華隊全隊簽名球得主為劉先生，他加油花費651元登錄發票至台中購物節，盧秀燕Call out三次未聯繫到本人，但打趣地說，「無論天涯海角都會找到劉先生，恭喜他獲得這顆價值連城的中華隊簽名球」。

而CT Amaze全隊簽名球的幸運中獎人為邱先生，他消費88萬元購車，接到市長電話時語氣淡定，難以揣測他的情緒反應。盧秀燕說，若邱先生還沒結婚的話，收到這顆啦啦隊簽名球應該要大聲歡呼，因為啦啦隊可是有非常多粉絲。

另外，購物節百萬汽車的得主為西屯區的陳小姐，她因在新光三越買衣服登錄購物節App而幸運獲獎。盧秀燕Call Out給她時，她又驚又喜，開心到說不出話來，讓眾人羨慕不已。

盧秀燕表示，這次活動不僅是購物節的慶典，也讓大家有機會獲得難以置信的獎品，並且以輕鬆愉快的方式慶祝中華隊奪冠佳績。除了抽獎外，現場還準備精采的表演，讓民眾在享受美食的同時，也能感受到濃厚的節慶氛圍。

台中市長盧秀燕抽出「六都首顆」中華隊全隊簽名球幸運得主劉先生。經發局提供
台中市長盧秀燕抽出「六都首顆」中華隊全隊簽名球幸運得主劉先生。經發局提供

新光三越 消費 盧秀燕

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