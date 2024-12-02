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BBTruck攜手新加坡新創Haulio解海陸供應鏈物流痛點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

主打全球供應鏈與物流科技的台灣新創BBTruck 2日宣布攜手新加坡最大、東南亞市場成長最快的物流科技新創Haulio展開跨國策略合作，深化亞洲供應鏈物流科技生態系。BBTruck以全球首創的一站式供應鏈與物流科技平台整合Haulio的碼頭貨櫃運送媒合服務，實現長短鏈物流運力網絡的無縫銜接，全方位提升企業物流管理效率。

透過此合作，BBTruck將版圖擴張至東南亞，加速拓展海外市場，協助台灣既有客戶搶攻新南向商機。

BBTruck提供一站式的B2B供應鏈物流科技平台，透過創新科技進行精準運力計算與調撥，提升物流管理效率；Haulio為新加坡最大的B2B貨車運輸數位平台，專注為港口、卡車貨運業者和客戶提供碼頭貨櫃運輸媒合服務，現階段已與新加坡高達90%的貨櫃物流公司合作。

BBTruck共同創辦人暨執行長周品寰表示，看好東南亞市場大型商港的全球發展動能，全球絕大多數的傳統物流運送業者在貨櫃順利靠港落地後，仍過度仰賴與港口的紙本或電話聯繫、人工安排貨運及路線、手動紀錄等，造成接應的貨車空趟狀況頻繁，運輸過程僅有半數時間是裝載貨櫃的狀態。企業需要透過不同的物流供應商來滿足漫長供應鏈的運送需求，物流效率嚴重低落。與Haulio攜手合作，協助傳統物流業者解決資訊破碎化且難以整合的長期痛點，同時讓企業得以運用創新科技落實精準的運力計算與調撥，使得貨櫃在抵達交貨港後，能以更高效且輕鬆的方式運抵最終目的地，強化全球企業的國際貿易競爭力及供應鏈管理彈性。

新加坡 東南亞 碼頭

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