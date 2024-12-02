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台中-沖繩今啟航 星宇：將以台中機場為第二飛航基地

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
星宇航空台中-沖繩剪綵儀式。（星宇提供）
星宇航空台中-沖繩剪綵儀式。（星宇提供）

星宇航空2日正式啟航台中-沖繩航線，每周四班往返，航向離台灣最近的旅遊勝地-沖繩，星宇航空執行長翟健華表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，未來將持續以台中機場為第二飛航基地，開拓更多國際航線，為中部旅客帶來更多更豐富的航線選擇。

翟健華表示，台中是星宇航空在台灣的重要據點，星宇航空持續耕耘台中航線，此次新開的台中-沖繩航線，不僅能為中部旅客提供更便利的出遊選擇，也期望吸引更多沖繩的旅客到訪台中，進一步促進中台灣與沖繩之間的觀光與文化交流。星宇航空自成立以來，始終致力於為國內外旅客提供舒適、安全的飛航服務，並將持續以台中機場為第二飛航基地，開拓更多國際航線，為中部旅客帶來更多更豐富的航線選擇。

首航現場除剪綵儀式外，星宇航空還準備了拍照背板與手拿板，邀請旅客與空服員及來自沖繩的觀光大使「小真」合影留念。此外，星宇航空特別為台中-沖繩首航準備了首航禮，每位旅客都可獲得星宇航空的沖繩首航杯，而搭乘商務艙的旅客更享有韓國智慧家電品牌 LG 提供的 「TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S」。

沖繩距台灣僅兩小時飛行時間，是台灣旅客最愛的海島旅遊勝地之一。沖繩擁有壯麗的自然景觀和獨特的文化，別具特色的景點如波上宮、首里城、國際通、玉泉洞、青之洞窟及美國村等，讓旅客能充分體驗當地歷史與文化。而白色的沙灘搭配碧海藍天也是沖繩的一大亮點，舒服的躺在沙灘上，聆聽汩汩的海浪聲，享受悠閒的時光，亦是在沖繩旅遊的精髓所在。

星宇航空指出，今日中午在首航航班JX302出發前，於台中國際機場出境大廳舉行剪綵儀式，由星宇航空董事長張國煒、翟健華、交通部長陳世凱、立法委員蔡其昌、立法委員何欣純、民航局長何淑萍、台中市觀光旅遊局副局長陳育正、台中航空站主任張瑞澍及沖繩縣產業振興公社台北事務所所長上江洲辰德出席，為星宇航空台中-沖繩首航揭開序幕。

星宇航空自今年3月底開闢台中出發航線，目前營運澳門、高松、富國島航班，今再添台中-沖繩航線，每周四班飛航。

星宇航空

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