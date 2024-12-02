台中敬華飯店走入歷史！中區指標「時代公園大廈」開工

台中危老重建熱潮來襲！中區指標案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」2日舉行盛大開工典禮。此案基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」，坐落台中中山公園第一排，時代建設總經理許宏丞宣布，將在此打造27層中區最高的奢華飯店級豪宅。

隨著政府打炒房、限制土建融等一系列措施，危老重建逐漸成為開發商的熱點，根據內政部統計，全台截至今年10月底，已有3,936件危老案獲得核准，台中市又以780件位居全國第二。

目前包括時代、元城、富旺（6219）、富宇（4907）、冠德（2520）、鼎泰等建商都爭相投入危老重建市場；其中，中區指標危老重建案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」今日熱鬧開工，象徵區域即將邁入新篇章，並注入新活力與希望。

「時代公園大廈DIAMOND TOWER」基地前身為台中早期豪華飯店「敬華飯店」，該飯店於1978年開幕，當時以夜總會、室內游泳池、豪華餐廳開啟觀光飯店風氣之先，一旁還有聯美戲院、聯美歌廳與金馬遊樂場，包括知名藝人豬哥亮、高凌風、鄧麗君等人都曾在此登台演出，成為當時台中最繁華的地標之一，見證了70、80年代的輝煌時期。

不過，隨著台中市區發展逐漸向外擴張、交通建設帶來的變革，敬華飯店因經營不善而一度轉由「福泰桔子」商旅經營。然而自2021年受本土疫情衝擊影響，福泰桔子最終結束營業，2022年3月由時代建設以6.4億元買下全棟，進一步啟動危老重建計畫。

許宏丞在開工典禮上說，時代建設在此地重新打造「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，不僅是承接這片乘載許多歷史回憶的地方，更重新賦予其全新的價值並邁向「新時代」，完工後預計成為中區的重要地標，可望為區域注入新活力，並進一步帶動周邊區域的更新與發展。

「時代公園大廈DIAMOND TOWER」基地位於台中公園首排，與3萬2,889坪綠海為鄰，外觀以鑽石為設計發想，切割面綻放璀璨與公園湖景相映，預計打造地上27層樓、地下5層樓超高建築，未來將是台中市中區最高的指標建築。公設空間則延續時代建設一貫古典風格。

全案規劃42至46坪均質三房產品，總戶數100戶，吸引不少在地自住客詢問，目前實登揭露已有26戶交易，最高單價為65.1萬元，均價則約55.77萬元。

此外，富旺國際於2020年陸續投入6.4億元整合向上路、忠明南路路口「麗人理容KTV」與鄰地，並打造預售新案「富旺千蘊」，預計興建地上22層超高大樓，規劃2至3房產品，據實登揭露最高單價為69.7萬元。

而位於南屯區黎民路二段的「元城生生」，基地前身為木業工廠，在元城建設耗時多年整合約893坪，總金額高達8.57億元，全案規劃38至45坪、3至4房產品，目前實登揭露85筆交易，平均單價約60萬元上下。

另外，富宇建設南屯忠勇路上的「富宇市政大道」，前身也是廢棄紡織工廠，為台中目前面積最大的危老重建案。北部建商冠德建設2020年也斥資14.8億元買下北屯區裕毛屋崇德店，最快預計明年推出新案。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，在政府打炒房、限縮土建融等政策的影響下，危老重建案因其享有容積獎勵、建蔽率與高度限制的放寬，且不受土建融管制，再加上近年台中地價節節攀升，精華區位屢見創價行情，更加深開發商進行危老整合的意願。