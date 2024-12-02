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國人海外旅遊熱 這地點成為新晉體驗行程與熱門目的地

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook公布多項2024年度旅遊體驗與目的地Top 10榜單，依據台灣旅客在Klook上的預訂數據彙整出《海外熱門景點商品Top 10》、《海外熱門體驗行程商品Top 10》、《海外熱門目的地Top 10》、《海外竄紅熱點Top 10》等排行榜。

在這幾份報告中，「清邁」成為台灣遊客去年高度喜愛的地區，包括清邁傳統服裝&拍照體驗首度擠進熱門體驗商品前十名，清邁也名列海外熱門目的地前十名，不輸亞洲與歐美的熱門景點。

Klook統計，相較於2023年台灣人海外熱門和竄紅目的地Top 10幾乎都是亞太城市，今年歐美旅遊目的地紛紛上榜，台灣旅客正積極走出亞洲，前往歐美等地探索；熱門旅遊城市的通行證類型商品也持續熱銷，在海外熱門景點商品前10名就占了3名，包括釜山通行證、大阪周遊卡、巴黎博物館通行證。能在24或48小時內暢遊約40個熱門景點的釜山通行證及大阪周遊卡，首次登上Klook《海外熱門景點商品Top 10》，更一次奪得前兩名，除了能挖掘更多不同新體驗，能輕鬆調整行程特別受旅客青睞。

Klook統計，旅客不僅重視在旅途中拍到打卡美照，個性化的服飾美拍體驗關注度也正直線上升。踩點富士山周遭當紅社群熱點的富士山網紅景點打卡一日遊，奪下海外體驗行程商品排行第2名外，清邁傳統服裝&拍照體驗與東京和服租借更首次擠進同榜單前10名，清邁的騎大象體驗也是熱門項目。

根據《海外竄紅熱點Top 10》榜單，2024年更多旅客離開亞洲探索，前10名中光歐美城市就占一半，由英國倫敦拿下冠軍，其商品預訂數第3季較第1季大幅增長1.5倍，其餘還有洛杉磯、巴塞隆納、阿姆斯特丹、巴黎皆在前10名。相較2023年榜單只有德國柏林擠進第10名，其餘皆為亞洲目的地，可看出今年旅客對於歐美熱門國家已付諸更多實際行動。

此外，台灣旅客持續在亞洲二三線城市探索，清邁與福岡不論在2024上半年或年度海外熱門目的地排行中，都成功擠進前10，顯示旅客對二三線城市的旅遊需求明顯擴增。

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