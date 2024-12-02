中鋼下午與單軋大廠產銷聯誼會 下游希望聲音被聽到

中鋼（2002）2日下午4點與單軋大廠舉行季度產銷聯誼會，由於下游意見長期受到忽視，上季聯誼會一度傳出大廠抵制，今天會議下游希望聲音能真正被聽到，並期待中鋼展現龍頭廠高度。

下午中鋼與統一實、裕鐵、燁輝、盛餘、中鴻等五大單軋廠召開一季一次的產銷聯會，單軋廠主管表示，中鋼行事愈來愈複雜，每次開盤有盤價，還有專案一、專案二、專案三，同一種鋼材有四種行情組合，而且還依比例分配，這種去簡求繁，暗盤高於明盤的做法下游難以認同。

中鋼每季開會，但長期來會議中反應問題都沒用，多家鋼廠高層上季已經決定不親自出席，結果因中鋼新董事長黃建智上任，基於禮貌仍出席會議，事實證明黃建智確實展現業務專業，感受到情況往好的方向發展。

鋼界人士說，今天單軋廠會議，主持人中鋼業務副總陳銘源下月將退休，想法與客戶不同，很多問題事前已經透過管道告知，期望會議能達成雙贏，中鋼不要再開出悖離市場的行情，中鋼更應展現高度，傳出上周有84歲鋼鐵用戶陳情，中鋼竟派出六名壯漢滔滔雄辯，會後老人家身體不適吊點滴，市場議論紛紛。