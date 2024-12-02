年菜登場 富邦媒 momo 指出買氣年增飆近十倍

明年農曆年落在1月底，年節將近，不少消費者鎖定年菜早鳥優惠，開始網購預訂年菜。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網據站上銷售觀察，受惠於雙11活動提前發酵，加上農曆新年期間較早，買氣較去年同期大增近十倍，單月銷售激增1222%。瞄準年菜預購商機，攜手米其林必比登及多家老字號名店與知名飯店，年菜早鳥優惠活動起跑。

momo購物網觀察，現今社會主流家庭結構「小家庭」為主，為滿足小家庭也可以方便準備多種類大廚手路菜，各大餐飲品牌紛紛推出3至5人份的年菜組合餐；以及不想出門人擠人，網購年菜在家圍爐成現代人過年消費趨勢，平台彙集各種年菜，也增加消費者的選擇項目。