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2024台灣國際遊艇展圓滿落幕 成交金額已超過5億元

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
亞灣遊艇碼頭展區展出一系列國產製造的頂級遊艇，展現台灣在遊艇設計與製造領域的卓越技術。圖／海洋局提供
亞灣遊艇碼頭展區展出一系列國產製造的頂級遊艇，展現台灣在遊艇設計與製造領域的卓越技術。圖／海洋局提供

睽違6年、邁入第4屆舉行的2024台灣國際遊艇展已在昨晚劃下完美句點。本屆共展出77艘各式船艇，包括多艘豪華大型遊艇、首次亮相的跑車造型遊艇、國內外各式中小型遊艇及帆船，創下歷屆最高展出數量，高市海洋局說，目前掌握已成交金額超過5億元，總成交金額將在後續買家與船廠洽談完成後繼續增加。

海洋局說，遊艇是高價商品，買家會慎重考量與船廠洽商內裝與設備等，截至今天上午已掌握的成交金額，已超過5億元，總成交金額將在後續洽談完成後持續增加，不僅展現台灣遊艇業的強大實力與市場需求，也擦亮高雄作為台灣遊艇之都的招牌。

本屆遊艇展大膽突破往年室內展覽模式，包含國內外買主、專業人士有2.6萬人次進場商洽或參觀，本次展覽除了首次將展區擴大至亞洲新灣區的亞灣、嘉信、亞果及第三船渠等4大遊艇碼頭，更特別推出遊艇水路接駁服務，提供逛展民眾接駁新選擇。

展覽期間，國內知名遊艇廠商如東哥、嘉鴻、嘉信等，也攜手國際品牌如Azimut (錚儀遊艇代理)及Sanlorenzo (辛普森遊艇代理)等，讓世界前三大遊艇品牌在此展覽中全部到齊，優雅呈現當今最新遊艇工藝與絕美設計。

嘉信遊艇展出長達125呎、價值數億元的豪華遊艇，堪稱海上移動豪宅，泉沐集團造型前衛的「超跑型遊艇」亦在本展首次亮相，顛覆傳統對遊艇視覺感官的想像，也成功製造話題引來大量民眾關注。

海洋局說，台灣國際遊艇展已成為遊艇製造及休閒產業鏈的重大盛典，這場遊艇盛會象徵著高雄海洋生活的嶄新篇章，除了藉此展現高雄作為亞洲遊艇製造中心的實力，同時也帶領高雄這座海洋城市注入更龐大產業商機。

嘉信22號遊艇碼頭展區展出一系列國產頂級遊艇，吸引許多國際買主現場交流。圖／海洋局提供
嘉信22號遊艇碼頭展區展出一系列國產頂級遊艇，吸引許多國際買主現場交流。圖／海洋局提供
逛展民眾在亞灣遊艇碼頭，準備登船參觀體驗。圖／海洋局提供
逛展民眾在亞灣遊艇碼頭，準備登船參觀體驗。圖／海洋局提供
亞果愛河灣遊艇碼頭展區聚焦於代理國外進口高端遊艇與豪華遊艇品牌，展示最新的設計與船型。圖／海洋局提供
亞果愛河灣遊艇碼頭展區聚焦於代理國外進口高端遊艇與豪華遊艇品牌，展示最新的設計與船型。圖／海洋局提供
本屆遊艇展提供水上接駁服務。圖／海洋局提供
本屆遊艇展提供水上接駁服務。圖／海洋局提供

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