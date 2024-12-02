2024台灣國際遊艇展圓滿落幕 成交金額已超過5億元
睽違6年、邁入第4屆舉行的2024台灣國際遊艇展已在昨晚劃下完美句點。本屆共展出77艘各式船艇，包括多艘豪華大型遊艇、首次亮相的跑車造型遊艇、國內外各式中小型遊艇及帆船，創下歷屆最高展出數量，高市海洋局說，目前掌握已成交金額超過5億元，總成交金額將在後續買家與船廠洽談完成後繼續增加。
海洋局說，遊艇是高價商品，買家會慎重考量與船廠洽商內裝與設備等，截至今天上午已掌握的成交金額，已超過5億元，總成交金額將在後續洽談完成後持續增加，不僅展現台灣遊艇業的強大實力與市場需求，也擦亮高雄作為台灣遊艇之都的招牌。
本屆遊艇展大膽突破往年室內展覽模式，包含國內外買主、專業人士有2.6萬人次進場商洽或參觀，本次展覽除了首次將展區擴大至亞洲新灣區的亞灣、嘉信、亞果及第三船渠等4大遊艇碼頭，更特別推出遊艇水路接駁服務，提供逛展民眾接駁新選擇。
展覽期間，國內知名遊艇廠商如東哥、嘉鴻、嘉信等，也攜手國際品牌如Azimut (錚儀遊艇代理)及Sanlorenzo (辛普森遊艇代理)等，讓世界前三大遊艇品牌在此展覽中全部到齊，優雅呈現當今最新遊艇工藝與絕美設計。
嘉信遊艇展出長達125呎、價值數億元的豪華遊艇，堪稱海上移動豪宅，泉沐集團造型前衛的「超跑型遊艇」亦在本展首次亮相，顛覆傳統對遊艇視覺感官的想像，也成功製造話題引來大量民眾關注。
海洋局說，台灣國際遊艇展已成為遊艇製造及休閒產業鏈的重大盛典，這場遊艇盛會象徵著高雄海洋生活的嶄新篇章，除了藉此展現高雄作為亞洲遊艇製造中心的實力，同時也帶領高雄這座海洋城市注入更龐大產業商機。
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