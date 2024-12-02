三地能源明年業績估倍增 工程收入挹注

三地能源財務長吳志偉今天表示，售電是今年營運重心，下半年業績將與上半年相當，明年在工程收入挹注下，業績可望較今年倍增。

三地能源今天舉行媒體交流會，現場說明七股漁電共生案場發展狀況。三地能源指出，七股案場基地總面積244公頃，分2期開發。

三地能源表示，漁電共生案場自2018年開始選址，至今年完成第1期案場併聯發電，售電量約97MW，養殖文蛤、虱目魚、白蝦、黃金鯧等，估計一年漁獲370公噸。

七股第2期案場預計明年初開始建置，明年底至2026年初完工。三地能源指出，七股案場合計達170MW規模。包含其他地區，漁電共生案場面積達330公頃。

吳志偉說，今年以售電收入為營運重點，下半年業績將與上半年相當。三地能源上半年營收新台幣4.65億元，法人推估，三地能源今年總營收將達9.3億元，年增逾7成。

吳志偉表示，明年在工程收入挹注下，業績可望較今年倍增。至於上市規劃，他說，內部評估創新板或一般板上市。