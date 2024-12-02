快訊

國教署霸凌事件連環爆 教育部出手：本周內釐清事實

台中東區LaLaport女員工理貨 突倒地無呼吸心跳送醫亡

00919預估配息0.72元！19日最後買進 專家：28.8元以下甜甜價

三地能源明年業績估倍增 工程收入挹注

中央社／ 台南2日電

三地能源財務長吳志偉今天表示，售電是今年營運重心，下半年業績將與上半年相當，明年在工程收入挹注下，業績可望較今年倍增。

三地能源今天舉行媒體交流會，現場說明七股漁電共生案場發展狀況。三地能源指出，七股案場基地總面積244公頃，分2期開發。

三地能源表示，漁電共生案場自2018年開始選址，至今年完成第1期案場併聯發電，售電量約97MW，養殖文蛤、虱目魚、白蝦、黃金鯧等，估計一年漁獲370公噸。

七股第2期案場預計明年初開始建置，明年底至2026年初完工。三地能源指出，七股案場合計達170MW規模。包含其他地區，漁電共生案場面積達330公頃。

吳志偉說，今年以售電收入為營運重點，下半年業績將與上半年相當。三地能源上半年營收新台幣4.65億元，法人推估，三地能源今年總營收將達9.3億元，年增逾7成。

吳志偉表示，明年在工程收入挹注下，業績可望較今年倍增。至於上市規劃，他說，內部評估創新板或一般板上市。

新台幣 營收

延伸閱讀

日月光投控首次布局印度 環旭設工程離岸開發中心

通往茂林國家風景區入口 屏2-1線開闢完工解決交通壅塞

台南永康中山南路豪雨就淹 9日起改善施工民眾路過注意

國內首份自駕事故調查：自駕輔助系統 各車廠皆未達全自動

相關新聞

國產車自製率 為什麼只有三陽敢表達不滿？

三陽工業（2206）董事長吳清源表示，經濟部8月鐵腕主導國產車自製率規範，事先未預告也無配套，造成企業損失。三陽對政府做...

台南好慘？ 11月買賣移轉年減4成 房仲點原因

台北、桃園、台中、台南公布今年11月買賣移轉棟數，總計四都共12,236棟，月減0.6%，年減11.8%。其中台南190...

天際線又衝破！ 台中毛胚房賣到一坪127萬

台中豪宅一哥聯聚建設再次推高七期房價天際線，繼「聯聚瑞和大廈」以單價105萬改寫七期紀錄後，根據最新OPEN DATA實...

1個月僅24間！北市赫見窒息量、看房價傻眼 專家4字解讀

台北市政府公布最新一期不動產市場動態月報，受銀行限貸影響，今年8月全市實價登錄僅636件，較7月大減24%，全市僅中山區...

台中-沖繩今啟航 星宇：將以台中機場為第二飛航基地

星宇航空2日正式啟航台中-沖繩航線，每周四班往返，航向離台灣最近的旅遊勝地-沖繩，星宇航空執行長翟健華表示，台中是星宇航...

台中敬華飯店走入歷史！中區指標「時代公園大廈」開工

台中危老重建熱潮來襲！中區指標案「時代公園大廈DIAMOND TOWER」2日舉行盛大開工典禮。此案基地前身為台中早期豪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。