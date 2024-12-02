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車商促銷給力！車市續強 全年可望挑戰46萬台

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

11月車市戰報出爐，台灣單月掛牌39,181台，月增17.9%，年減10.1%。龍頭車廠和泰車（2207）分析，11月份車市在主要品牌持續擴大各種販促活動提升客戶下單意願、衝刺年底買氣，全月總市場領牌數39,181台；累計今年前十一月總市場登錄台數416,528台，年減4%，為2006年來同期次高。（※2005年474,556台, 2023年433,826台）。

和泰車預估12月車市規模將在4.2萬台，比去年同期少3%，在各主要品牌持續擴大促銷優惠及重點新車的訂單解消下，全年總市場近46萬台。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月份合計登錄14,144台，年減4%，市占率36.1%，創近13年來同期新高。累計TOYOTA 與LEXUS兩品牌今年1~11月總市場登錄台數140,889台，較去年減少2.5%。

和泰車指出， TOYOTA品牌持續優異表現，休旅霸主COROLLA CROSS 10月小改款上市後持續熱銷表現，以4,177台位居全市場NO.1位置；進口車市場冠軍RAV4本月亦以1,835台的成績搶下全市場NO.2車款；小商霸主TOWN ACE本月則繳出1,649台的登錄佳績登上全市場NO.3車種； YARiS CROSS持續稱霸小型休旅車市場，以1,340台位居全市場NO.5位置。

Lexus 11月登錄 2,241台，年增5%， 11月高級車登錄9,472台，年增4.8%，總市場占比24.2%。

為了搶攻年底車市， TOYOTA在12月持續推出購車禮活動，「TOYOTA澎派禮遇 超給利！」」購買 ALTIS（含HEV）、YARiS CROSS、VIOS、SIENTA、TOWN ACE PU/VAN且於期間完成領牌手續者，可獲得「象印烘烤微波爐」乙台（市價$22,990）。

「純電世代 五重禮馭」- 購買bZ4X可享總價值18萬之五大購車好禮，包含首年丙式車體險、萬元鍍膜、1萬元充電金、514延長保固、現金購車價155萬元。除了以上購車優惠，本月針對TOWN ACE推出50萬50期零利率優惠，月付1萬即可將最受歡迎的小商車款開回家。

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