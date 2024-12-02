「2024台灣國際遊艇展」落幕 遊艇製造中心將進化為遊艇休閒中心

2024台灣國際遊艇展於12月1日劃下完美句點。本屆共展出77艘各式船艇(包括豪華大型遊艇、首次亮相的跑車造型遊艇、國內外各式中小型遊艇及帆船在內)，創下歷屆最高參展遊艇展出數量。

由經濟部國貿署和高雄市政府聯手主辦、海洋委員會及交通部航港局經費挹注、外貿協會執行的2024臺灣國際遊艇展捷報頻傳，多艘遊艇現場成交，各大遊艇廠商成交情況亮眼，預估總成交金額超過5億元（目前已掌握的成交金額），展現台灣遊艇業的強大實力與市場需求，也擦亮高雄作為台灣遊艇之都的招牌，現場的成交佳績充分帶出本次遊艇展參展商的參展效益。

本屆遊艇展大膽突破往年室內展覽模式，搭配高雄獨有的冬日暖陽、蔚藍海天景緻與亞灣區國際級瑰麗建物背景，讓國人擁有歐美先進國家的海洋休閒氛圍，國內外買主、專業人士及市民大眾約有2.6萬人次因此踴躍進場商洽或參觀，展期間享受重帆、遊艇體驗及接駁服務的近千人次民眾則完全沉浸徜徉在此環境之中，也更加了解國內發展遊艇產業的堅實決心與施政措施，實為高雄進化成遊艇休閒中心的一個最佳示範。

本次展覽的創新作為除了首次將展區擴大至亞洲新灣區的4大碼頭（包括亞灣、嘉信、亞果及第三船渠遊艇碼頭），也針對不同場域特性規劃各區的展出主題，為得有效連結，更特別推出遊艇水路接駁服務（陸域可選擇輕軌疏運），提供許多逛展民眾接駁新選擇。

而展覽期間，國內知名遊艇廠商如東哥、嘉鴻、嘉信等，也攜手國際品牌如Azimut (錚儀遊艇代理)及Sanlorenzo (辛普森遊艇代理)等，讓世界前三大遊艇品牌在此展覽中全部到齊，優雅呈現當今最新遊艇工藝與絕美設計。

其中，嘉信遊艇展出長達125呎、價值數億的豪華遊艇，堪稱海上移動豪宅，泉沐集團造型前衛的「超跑型遊艇」亦在本展首次亮相，顛覆傳統對遊艇視覺感官的想像，也成功製造話題引來大量民眾關注。

台灣國際遊艇展已然成為遊艇製造及休閒產業鏈的重大盛典，而這場遊艇盛會象徵著高雄海洋生活的嶄新篇章，除了藉此展現高雄作為亞洲遊艇製造中心的實力，同時也帶領高雄這座海洋城市注入更龐大產業商機，未來高雄將與中央攜手為國人開展更自在的海洋休閒生活，期盼高雄不只是亞洲遊艇製造中心，也將是亞洲遊艇休閒中心。