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航空燃油價格降 民航局：31日起國內線票價平均降95元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為因應航空燃油價格下跌，交通部民航局2日表示，國內航線運價已達調降門檻，航空公司將自今(113)年12月31日起調降國內航線全額客運票價，各航線平均降幅約4.3%，平均調降新台幣95元，其中以台北-金門航線金門航線降幅為最高。

民航局指出，國內航線票價於2014年全面調整時，民航局亦同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。而根據中油2日公告的航空燃油價格顯示，國內航線運價已達調降門檻航空公司將自今年12月31日起調降國內航線全額客運票價。

民航局表示，依據中油2日公告之航空燃油價格，今年10至12月國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降之門檻（每公升21.74元），各航線平均降幅約4.3%，平均調降新臺幣95元，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，並將自12月31日起生效。

根據統計後，經調整後的票價，其中以台北-金門航線降幅為最多立榮降價160元，降幅為6.1%、華信則降價182元，降幅為6.9%。

另外，民航局表示，配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買12月31日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為12月30日（含）以前出發之航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。另民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

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