台南好慘？ 11月買賣移轉年減4成 房仲點原因

台北、桃園、台中、台南公布今年11月買賣移轉棟數，總計四都共12,236棟，月減0.6%，年減11.8%。其中台南1906棟，月減16%，年減40%最多。

另外台北月減9%，年減16%；桃園月增6%，年減0.6%；台中月增6.9%，年增2%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北11月量能2,033棟，台南更不到2,000棟，僅高於春節影響的2月，雙雙創下今年的單月次低量，其中台南與去年同期相比，更大幅縮水4成。

台南年衰退幅度明顯，主要去年11月，包括永康鹽行、歸仁高鐵、安南九份子等重劃區，都有可觀的新案完工潮，使去年11月量能衝破3,000棟，為歷來同期最大量；而今年交屋潮暫歇，單單永康就比去年同期萎縮上千棟，也讓台南的買賣移轉年增率，在高基期的情況下顯著下滑。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，11月都會區買賣移轉棟數較上月維持平盤，並不意味市場已趨穩築底。

由於10月有多日颱風假及雙十假期，工作天數較少，拉低比較基期，11月工作天數回歸正常後，交易行政流程受阻的情況也淡化，使量能衰退的幅度相對緩和。